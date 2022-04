Saksa politsei vahistas neli inimest, kes plaanisid ministri inimröövi

Saksamaa politsei teatas neljapäeval, et vahistas neli inimest, kes kavandasid tervishoiuministri Karl Lauterbachi röövimist.

Saksamaa prokuratuuri teatel kavandasid kahtlusalused inimröövi ja elektrijaamade hävitamist, mis oleks tekitanud üleriikliku elektrikatkestuse. Võimud vahistasid neli inimest, viiendat kahtlusalust otsitakse taga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võimude teatel oli sihtmärkide seas ka Saksamaa tervishoiuminister Karl Lauterbach.

Võimud jälgisid rünnaku plaanijaid juba eelmise aasta oktoobrist alates. Saksamaa politsei otsis läbi 20 hoonet, konfiskeeris relvi, laskemoona, sularaha ja hõbemünte.

Saksamaa tervishoiuminister Karl Lauterbach ütles, et vandenõu tema röövimiseks näitas, et mängus on jõud, kes proovivad destabiliseerida riiki ja selle demokraatlikku süsteemi.

"See on meie ühiskonnas väike vähemus, kuid nad on väga ohtlikud," ütles Lauterbach.