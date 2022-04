Sõda on kasvatanud Eestis Vene passist loobuda soovijate arvu

Seitse ja pool aastat Eestis elanud helirežissöör Petr Sushkov plaanib Eesti kodakondsust taotlema hakata kohe, kui täitub selleks vajalik siin elatud aeg ehk kaheksa aastat.

"Varem oli minu plaan lihtsalt see ära vahetada rahulikumas tempos. Aga praegu, kui selline sõda käib, mina tahan seda teha nii kiiresti kui võimalik. Kuus kuud veel mina pean elama püsielaniku loaga ja pärast seda mina saan ametlikult proovida ära vahetada oma kodakondsust," rääkis Sushkov.

Ta on kindel, et sooritab edukalt kõik Eesti nõutavad tingimused, kuid arvab, et passi saamine võib sellest olenemata venida pikaks, kuna esmalt on vaja loobuda Venemaa kodakondsusest.

"Näiteks minu eelmine kodukoht, korter, kus minu ema elab. Mina ei saa lihtsalt lõpetada oma registreerimist, ma pean võtma paberkandjal mingi lehe. Tõend sellest, et inimene rohkem siin ei ela. Ja mina pean selle ise tooma Vene suursaatkonnale paberkandjal. Digitaalses vormis ei ole midagi," selgitas Sushkov.

Vene kodakondsusest loobumiseks on vaja veel ka sealse maksuameti luba, alles seejärel saab teha avalduse kodakondsusest loobumiseks. Kogu protsess võib kesta kuudest aastani, kui mitte kauem.

Sellele vaatamata on Vene kodanike soov võtta Eesti kodakondsus hoogsalt kasvanud. Kui eelmisel aastal taotles Eesti kodakondsust ligi 300 Venemaa kodanikku, siis alates selle aasta 24. veebruarist ehk vaid pooleteise kuuga on 113 Venemaa Föderatsiooni passi omanikku avaldanud soovi saada Eesti kodakondsus.

"Ennekõike, ühtepidi need inimesed, kes pikalt Eestis juba elanud, on avaldanud soovi. See ajend võiks olla ühtepidi seotud Putini režiimi sõjakuritegudega Ukrainas ja väärtushinnangute ümberhindamisega," ütles siseministeeriumi migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommussaar.

Tema sõnul on pärast Ukraina sõja algust suurenenud ka Venemaal elavate inimeste huvi Eesti kodakondsuse vastu.

"Oleme täheldanud ka seda, et need isikud, kes Venemaal elavad, on Venemaa kodanikud ja neil on tunnetuslik seos, et nende esivanemad võivad olla Eestist pärit, on hakanud rohkem pöörduma Eesti poole küsimusega, tõendamaks nende juuri Eestist. See on ka üks võimalus Eesti kodakondsus saada," selgitas Kommussaar.