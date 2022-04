Reede on sajuhoogudega

Reede on vihmane ja tuul tõuseb.

Reede öö on Eestis paljudes kohtades pilvine ja vihmane, Põhja- ja Kirde-Eestis võib tulla sekka lörtsi. Tuul pöördub itta ja kirdesse ning tugevneb 4 kuni 10, rannikul puhanguti 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +4 kraadini.

Hommikuks on saartel sadu läbi, mandril sajab mitmel pool vihma, sekka võib lörtsi tulla. Puhub kirde- ja põhjatuul 4 kuni 10, puhanguti 13, saartel kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 ja +4 kraadi vahel.

Päev on pilves selgimistega. Mandril sajab mitmel pool hooti vihma, sekka võib lörtsi tulla. Pärastlõunal läheb lääne poolt selgemaks. Tuul pöördub kirdesse ja põhja ning tugevneb 6 kuni 12, puhanguti 15 kuni 17 meetrini sekundis. Sooja on 3 kuni 7 kraadi.

Laupäeva öö on Ida-Eestis kohati vihma- ja lörtsihoogudega, sekka võib ka lund tulla. Põhjatuul on puhanguline, õhk jahe: öösel on külma kuni 3 kraadi, päevamaksimumid tõusevad enamjaolt 5 kraadist kõrgemale.

Pühapäeval on laialt selget taevast, ka tuul nõrgeneb - öö tuleb eelnevast mõni kraad külmem, päev toob kompensatsiooniks sooja 5 kuni 10 kraadi. Uuel nädalal kaunis kevad süveneb - päikest on piisavalt ning õhk soojeneb.