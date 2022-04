Harkivit tabasid pommid, Izjumi suunal käib aktiivne sõjategevus

Mis on oluline 15. aprillil kell 07.00:

- Harkivi elurajoone tabasid pommid ning venelased üritavad Izjumi suunal läbi murda;

- ÜRO teatas abitöötajate ja nende pereliikmete surmast;

- Rahvusvahelise kriminaalkohtu peaprokurör nimetas kogu Ukrainat kuriteopaigaks

Rünnakud Harkivile, Kiievile ja Izjumile

Ukraina Harkivi oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Oleh Sõniehubov ütles neljapäeval, et pommid tabasi rahumeelseid piirkondi, kus puudub sõjaline infrastruktuur, vahendas CNN.

Sõniehubovi sõnul langes raskeim rünnak Izjumi suunas, kust Ukraina ametnike sõnul üritavad Vene väed edasi liikuda Donbassi idaosa suunas.

"Toimub aktiivne sõjategevus ning meie relvajõud hoiavad vaenlast tagasi, et nad ei saaks oma varustust Luganski ja Donetski oblastisse transportida," ütles ta.

Sõniehubov ütles, et võimud üritasid korraldada "organiseeritud evakueerimist" kahest Harkivi oblasti lõunaosas asuvast linnast Barvinkovest ja Lozovast.

Harkivi regiooni võimude sõnul on alates sõja algusest on seal surnud 503 tsiviilisikut, nende seas 24 last.

Kiievis ja venelaste kontrolli all olevast Hersonist teatati plahvatustest. Ukraina ametivõimud ei kiirusta aga plahvatusi kommenteerima, sest nad ei taha anda Vene poolele infot selle kohta, kas võimalik raketirünnak tabas sihtmärki või mitte.

Õhuhäiret anti öösel tervele Ukraina territooriumile.

Rünnakud Popasnale ja Rubižnele ebaõnnestusid

Ukraina kaitseministeeriumi sõnul on viimase 24 tunni jooksul löödud tagasi kaheksa vaenlase rünnakut. Hävitatud on neli tanki, kuus soomustransportööri, neli jalaväe lahingumasinat ja üks suurtükisüsteem.

Kaitseministeeriumi teatel ebaõnnestusid vaenlase rünnakud Popasnale ja Rubižnele.

Rahvusvahelise kriminaalkohtu peaprokurör: Ukraina on kuriteopaik

Sel nädalal Buchat ja Borodjankat külastanud Rahvusvahelise kriminaalkohtu peaprokurör Karim Khan ütles CNN-ile, et õigluse tagamine pärast sõda võib olla raske, sest Venemaa on oma allkirja kriminaalkohtu statuudilt tagasi võtnud.

"Me ei saa olla naiivsed, me peame olema realistlikud. Aga kõigepealt tuleb koguda asitõendeid, neid säilitada, analüüsida ja teha nendest järeldusi. Ja neid järeldusi peavad kontrollima kohtunikud," lausus Khan.

Ukrainat nimetas Khan kuriteopaigaks. "Me oleme siin, sest meil on alust arvata, et siin on toime pandud kuritegusid, mis käivad meie jurisdiktsiooni alla. Me peame läbi sõjaudu jõudma tõele lähemale," märkis ta.

ÜRO teatas abitöötajate surmast

ÜRO teatas, et kaks nende töötajat said Märtsis koos oma pereliikmetega Mariupolis surma, vahendas CNN.

"Olen sügavalt kurb vähemalt kahe abitöötaja surma üle, kes hukkusid koos viie pereliikmega 15. märtsil Ida-Ukrainas Mariupolis valitsusvälise organisatsiooni Caritas kontorit tabanud rünnaku käigus. Sündmused leidsid aset peaaegu kuu aega tagasi, kuid teave on muutunud kättesaadavaks alles nüüd," ütles humanitaarasjade asepeasekretär ja hädaabi koordinaator Martin Griffiths avalduses.

Humanitaarabi juht kutsus kõiki osapooli tagama Mariupolist tsiviilisikute ohutu väljapääs.

Ukraina parlament kutsus rahvusvahelist üldsust üles nimetama Venemaa tapatalguid Ukrainas genotsiidiks.

Neljapäeval võttis Ukraina parlament vastu deklaratsiooni Ukrainas Venemaa poolt toime pandud genotsiidi kohta.