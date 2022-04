Sõja tõttu võib kallineda Tallinna-Tartu maantee Võõbu-Mäo lõik

Peatöövõtja, GRK Infra AS alustas Tallinna-Tartu maanteel Võõbu ja Mäo vahele 16 kilomeetri pikkuse neljarajalise maanteelõigu ehitamist kaks aastat tagasi. Teelõigule on ette nähtud viis suuremat rajatist: Puiatu ökodukt, Anna liiklussõlm, Korba ja Võõbu viaduktid ning Kükita sild. Kavandatud on ka müratõkkevalle ja –seinu, Kükitale tuleb parkla.

Transpordiameti Põhja üksuse juhataja Viktor Kisseljov kinnitab, et praegu on ehitaja töödega pigem graafikus, kuid Ukraina sõjast tingutud materjalide kallinemine ja tarneraskused võivad objekti valmimist edasi lükata.

Milline on Tallina-Tartu maantee ehitusjärgus oleva Võõbu-Mäo lõigu tööjärg ja kas ollakse graafikus?

Võõbu-Mäo neljarajalise maanteelõigu ehitustöödega ollakse praegu pigem graafikus. Töödega alustasti aastal 2020 maikuus, ehk peaaegu kaks aastat tagasi. Tööde teostamiseks on ette nähtud 36 kuud ja vastavalt lepingule peavad kõik tööd olema valmis juba selle aasta novembri alguseks.

Objektil on tehtud umbes 70 protsendi ulatuses töid. Näiteks kõik teerajatised on põhimõtteliselt valmis, mullatööd on ka peaaegu lõpetatud. Mis aga puudutab asfaldi mahtu, siis paigaldada on veel umbes kolm neljandikku asfaldimahtu ning asfalteerimistöödega on plaanis alustada juba mai alguses.

Aga tõepoolest, seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas võivad tekkida teatud probleemid materjalide tarnega, mis omakorda loomulikult võib mõjutada ka objekti valmimise tähtaega.

Mis materjalidest on jutt?

Kõigepealt võivad tekkida tarneraskused tooraine materjalidega. Näiteks bituumeni tarnega, võivad tekkida probleemid metallkonstruktsioonide tarnega näiteks, põrkepiiretega. Täna ei ole kindlust tarnijates. Me väga loodame, et tarned ikkagi niipalju ei mõjuta objekti valmimise tähtaega. Aga me arvestame muu hulgas ka sellega, et kui sõjast tingitud olukorrast on Ukrainas ikkagi tarneraskused, siis sellisel juhul võib tegemist olla lepingu täitmise käigus vääramatu jõuga, mis omakorda tähendab, et teatud lepingu rikkumine võib olla vabandatav.

Kui palju see objekt võib kallimaks minna? Eelarve järgi peaks Võõbu-Mäo 16 kilomeetri pikkune neljarajaline tee maksma 587 miljonit eurot.

Meie töövõtja on mõned kirjad juba transpordiametile edastanud, mida me hetkel analüüsime. Üldiselt transpordiamet tegelebki praegu õigusliku olukorra analüüsimisega, konsulteerib erinevate osapooltega, kas, kuipalju, millistes lepingutes ja mis põhimõtetel on valmis hindade kallinemist kompenseerima. Mis puudutab Võõbu-Mäo lepingut, siis sellest konkreetsest kallinemisest on veel vara rääkida, sest näiteks asfalteerimistöödega pole veel alustatud. Aga see kallinemine võib olla ikkagi kümned tuhanded eurod.

Ütlesite et objekti valmimine võib viibida, kui pikalt?

Kõigepealt me väga loodame, et objekt valmib määratud tähtajaks, ja nagu ma juba ütlesin, praegu pigem ollakse graafikus. Kui aga hakkavad tekkima materjalide tarnega probleemid, siis tuleb juba vaadata, kui palju see hakkab mõjutama just valmimise tähtaega. Seda hetkel öelda ei oska.