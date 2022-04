Mitmes linnas tähistasid kristlased suurt reedet ristitee rännakuga

Tallinnas algas oikumeeniline ristitee keskpäeval Jaani kirikust. Hiljem asetasid Eesti Kirikute Nõukogu juhid küünlad Vabadussõja võidusamba jalamile ning järgmised Ristitee peatused olid Peeter-Pauli katedraali hoovil. Edasi viis ristitee Oleviste kirikusse ning siis piiskoplikusse toomkirikusse.

Ristitee on varajasest keskajast pärinev Jeesuse kannatustee ja surmapäeva mälestamine.

"Kus siis käiakse justkui sümboolselt Jeesuse jälgedes tema üle kohtumõistmisest kuni hauda panemiseni ja tehakse 14 peatust, kus mõtiskletakse ja palvetatakse. Mõte ongi see, et me tajuksime ise, mida Jeesus inimkonda lunastades pidi läbi elama ja tundma. See on ka enesesse vaatamise ja reflekteerimise aeg," selgitas Eesti Kirikute Nõukogu president, EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Viilma märkis, et Eestis on tegemist oikumeenilise ristiteega. "Kuigi see on pärit katoliiklikust traditsioonist, aga kuna me siin Eestis oleme üks kristlik pere, siis on see toimunud siin Tallinnas ja mujalgi Eesti linnades oikumeenilise ettevõtmisena, kus kõik kristlikud kirikud, põhiliselt küll läänekristlased on üheskoos sellel teekonnal."

Küsimusele, millest peaks mõtlema suurel reedel, vastas EELK Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu: "Rahust! ja sellest, mida mina saan selleks teha, et seda rahu oleks me ümber. Ja seda rahu oleks ka meist palju-palju kaugemal. See on see, millest meil on mõistlik mõelda."

Tartus toimub ristitee rännak juba üheksandat korda.

Alustati Peetri kiriku juurest ning kõnniti edasi läbi linna, peatudes kaheksas Tartu kirikus. Kaasatud olid Tartu luterlaste, katoliiklaste, baptistide ja metodistide kogudused. Teekond vältab umbes kolm tundi ning maha kõnnitakse pea kuus kilomeetrit. Ristirännak lõppeb õhtul Salemi kirikus.

Haapsalus peeti ristitee rännakut piiskopilinnuses. Haapsalu toomkiriku juurest pärastlõunal peale jumalateenistust alanud teekonnal tehti peatus 14 piiskopilinnuse paigas, kus loeti lõike piiblist ning palvetati. Haapsalu piiskopilinnus ja selles asuv toomkirik olid keskajal Saare-Lääne piiskopkonna oluliseks keskuseks.