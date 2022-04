Tulekul on kevadiselt soojad ja päikselised ilmad

Sadu ja pilvi toonud madalrõhkkond eemaldub Lääne-Venemaale, samal ajal laieneb Taani kohale koonduva võimsa kõrgrõhkkonna serv üle Läänemere Eesti kohale. Seega on ilm öösel lääne pool selgem ja ida pool pilvisem ning olulise sajuta, päeval läheb taevas aga üle maa võrdlemisi selgeks.

Kahe rõhuala piiril on siiski põhjatuul veel puhanguti tugevam. Pühapäeval võtab kõrgrõhkkond aga võimu kogu Läänemere ümbruses, seega ilm on sajuta ning ka tuul rahuneb ja õhk soojeneb.

Eeloleval ööl on Lääne-Eestis selge, Ida-Eestis muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 5-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -3 kraadist Kesk-Eestis kuni +2 kraadini saarte rannikul.

Laupäeva hommikul on taevas selge ja olulise sajuta, vaid Ida-Eestis on pisut pilvisem. Puhub põhjakaare tuul 3-8, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 3 kraadist Kirde-Eestis kuni 9 kraadini saartel ja läänerannikul.

Järgnevad päevad rõõmustavad samuti ohtra päikesepaistega. Ka temperatuurid on liikumas tõusujoones - kui pühapäeval on päeval 9 kraadi ning öösel veel väikesed miinuskraadid, siis järgmise nädala keskpaigaks on väljas juba ööpäev läbi plusskraadid ning temperatuur tõuseb kuni 13 kraadini.