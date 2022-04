Mariupoli pommitamine ja Harkivi osaline blokaad jätkuvad

Oluline 16. aprillil kell 07.10:

- Mariupoli pommitamine ja Harkivi blokeerimine jätkub;

- Harkivi pommitamises sai surma vähemalt kümme inimest;

- Ukraina relvajõudude peastaabi väitel püüavad Vene väed mõnel pool moodustada Venemaale lojaalsetest elanikest uusi kohalikke valitsusi;

- USA kaitseametnike kinnitusel tabasid Vene sõjalaeva Moskva sel nädalal Ukraina raketid, mille tagajärjel laev uppus;

- Ukraina presidendi sõnul on sõjas saanud surma 2500 kuni 3000 Ukraina sõjaväelast.

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel reedel lahingusuundades olulisi muudatusi ei toimunud. Vene väed jätkavad Ukrainas tööstus- ja tsiviiltaristu pommitamist ning püüab mõnel pool pealetungi alustada.

Mariupoli pommitamine ning Harkivi linna osaline blokaad jätkuvad.

Ukraina teatel püüdsid Vene väed reedel Donetskis Marinka linnale peale tungida, kuid edutult.

Ukraina relvajõudude teatel rikuvad Vene väed okupeeritud aladel kohalike elanike õigusi, varastavad või ähvardavad neid vägivallaga, võtavad ära nende sõidukeid ja rõivaid. Ukraina vastupanu mahasurumiseks tuvastavad Vene väed sõjaväeteenistuses olevaid inimesi.

Luganski oblasti okupeeritud aladel on Ukraina väitel näha, et Vene väed kasutavad koolihooneid täiendavate välihaiglate rajamiseks ning relvade, laskemoona ja sõjaväevarustuse hoiustamiseks.

Ukraina peastaabi teatel püüavad Vene väed mõnel pool imiteerida valimisi ning moodustada kohalikke omavalitsusi kohalikest elanikest, kes on Venemaale lojaalsed.

Harkivi pommitamises sai surma kümme inimest

Ukraina peaprokuratuur teatas, et reedel sai Harkivis pommitamises surma vähemalt kümme inimest, nende seas seitsmekuune beebi.

Peaprokuratuuri teatel kasutasid Vene väed Harkivi tööstuspiirkonna ründamiseks mitmikraketiheitjaid.

"Pommitamine tappis kümme tsiviilelanikku, nende seas seitsmekuuse lapse. Veel 35 inimest sai vigastada. Mitu elumaja sai kahjustada ja hävis," teatas prokuratuur.

Harkivis ja teistes Donbassi piirkonna linnades on viimasel ajal rünnakud kasvanud, kuna Venemaa on öelnud, et keskendub nüüd pigem Ida-Ukrainale. Tsiviilohvrite arv on raketi- ja pommirünnakute tõttu kasvanud.

Zelenski: surma on saanud kuni 3000 Ukraina sõjaväelast

President Volodõmõr Zelenski ütles CNN-ile antud intervjuus, et Ukraina ametnike hinnangul on sõjas surma saanud umbes 2500 kuni 3000 Ukraina sõjaväelast. Vene sõjaväelasi on tema väitel surma saanud 19 kuni 20 000. Venemaa on tunnistanud siiani 1351 sõjaväelase hukkumist.

Zelenski sõnul on vigastada saanud umbes 10 000 Ukraina sõjaväelast.

Tsiviilohvrite arvu on Zelenski sõnul keerulisem öelda. "Tsiviilelanikest on väga keeruline rääkida, kuna meie riigi lõunaosa kohta, kus linnad on blokeeritud - Herson, Berdjansk, Mariupol ja Volnovaha piirkond - me lihtsalt ei tea, kui palju inimesi on seal surma saanud," ütles ta.

USA: Vene sõjalaeva uputasid Ukraina raketid

USA kaitseametnike sõnul hävitasid Vene sõjalaeva Moskva, mis hiljem uppus, Ukraina raketilöögid.

Moskva sai Mustal merel tabamuse varem sel nädalal. Ukraina teatel sai laev pihta kahe laevatõrjeraketiga Neptune. Vene kaitseministeerium teatas tulekahjust laeval ning ütles, et laev uppus tormi tõttu.

The Washington Posti ja The New York Times'i andmetel kinnitasid USA kaitseametnikud reedel Ukraina versiooni.

CNN küsis intervjuus Ukraina presidendilt Volodõmõr Zelenskilt Moskva kohta, kuid ta oli oma vastuses ettevaatlik.

"Me teame, et seda enam pole. Meie jaoks oli see tugev relv meie riigi vastu, seega pole selle uppumine meie jaoks tragöödia," sõnas Zelenski ja ütles, et ajalugu annab selgust, mis laevaga juhtus.

Moskva pardal olnud enam kui 500 inimese saatuse kohta on vähe informatsiooni. Venemaa pole selle kohta detaile avaldanud.

Õhuhäire kõlas mitmel pool Ukrainas, ka Kiievis

Laupäeva varahommikul anti õhuhäiret mitmel pool Ukrainas, sealhulgas pealinnas Kiievis.

Õhuhäire kõlas ka Ukraina kesk- ja lääneosas, sealhulgas Rivne, Lvivi, Ivano-Frankivski, Volõni, Hmelnõtskõi, Vinnõtsja ja Žõtomõri oblastis.

Kohaliku meedia teatel kõlasid Kiievis ja Lvivi linnas laupäeva varahommikul ka plahvatused.