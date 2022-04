Reedel saabus Eestisse 529 sõjapõgenikku

Reedel registreeriti Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenikke seitsme võrra vähem kui neljapäeval, selgub PPA statistikast.

529 saabunud põgenikust oli 116 last, 255 inimest teatas PPA-le, et nad on transiidil ja Eestisse ei jää.

Reede õhtu seisuga on sõjapõgenike ajutise kaitse taotlusi kokku registreeritud 20 257 inimesele.

Majutuskohtades on 5006 inimest, mida on 345 võrra vähem kui neljapäeval.

Kokku on Eesti alates 27. veebruarist vastu võtnud 30 769 Ukraina sõjapõgenikku.