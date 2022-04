Pühapäeval tuleb sooja kuni 10 kraadi

Öö vastu pühapäeva on selge või õhukese pilvekihiga ja sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur langeb -1 kuni -6 kraadini, rannikul jääb napilt plusspoolele.

Hommik on laialdaselt selge ja kuiv. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on nulli ümber, rannikul kraad-kaks plusspoolel.

Päeval on nii päikest kui pilverünki, aga sadu neist ei tule. Sisemaal on tuul nõrk, saartel ja põhjarannikul on läänekaare tuult 8 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 5 kuni 10 kraadini, meretuulega rannikul saab vaid paari pügalaga arvestada.

Uuel nädalal ei lase kõrgrõhkkonna kaitsev kilp sajupilvi meie maile. Lisandub mahedamat õhku. Selgema taevaga öised miinimumid jäävad nulli ümbrusse, päeval on ka pilverünki, mis päikest varjutavad, aga termomeetrinäidud kerkivad ikkagi üle 10, mõnes kohas 15 piirile.