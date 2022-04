Putiniga kohtunud Austria kantsler: ta usub, et ta on sõda võitmas

Nehammer, kes on esimene lääneriigi juht, kes peale Venemaa sissetungi Ukrainasse Putiniga on kohtunud, ütles enda väitel esmaspäevasel kohtumisel Moskvas Putinile, et too on moraalselt sõda kaotamas ning et kõik, kes on vastutavad sõjakuritegude eest, peavad seisma kohtu ees.

Intervjuus NBC-le ütles Nehammer, et tema hinnangul elab Putini omaenda maailmas.

"Ta elab omaenda sõjaloogikas. Ta arvab, et sõda on vajalik, et saada Venemaale julgeolekugarantiisid. Ta ei usalda rahvusvahelist kogukonda. Ta süüdistab ukrainlasi genotsiidis Donbassi piirkonnas. Samas, olles seal oma maailmas, ma arvan, et ta teab, mis tegelikult Ukrainas toimub. Kuid ma arvan, et ta usub, et ta on seda sõda võitmas," rääkis Nehammer.

Nehammeri sõnul lubas Putin koostööd sõjakuritegude uurijatega.

"Ta ütles mulle, et ta teeb koostööd rahvusvahelise uurimisega, ühelt poolt, aga teiselt poolt ta ütles mulle, et ta ei usalda lääneriike. See saab olema tulevikus probleem. /.../ See oli raske arutelu meie vahel. Aga ma püüdsin teda veenda, et näiteks sõda endises Jugoslaavias näitas meile, et rahvusvaheline uurimine on vajalik, et esitada süüdistus sõjakurjategijatele," lausus Nehammer.

NBC annab täispikkuses intervjuu Nehammeriga eetrisse pühapäeval.