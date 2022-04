Moskva lubab hävitada Mariupolit kaitsma jäänud Ukraina sõdurid

Oluline 17. aprillil kell 7.00:

- Moskva esitas ultimaatumi Mariupoli kaitsjatele;

- Õhuhäired kõigis Ukraina oblastites;

Pühapäeva hommik algas kogu Ukrainas õhusireenidega - kõigil elanikel on vajalik Vene vägede võimalike rünnakute eest varjuda.

Venemaa nõuab jätkuvalt ümberpiiratud Mariupoli linna kaitsvate Ukraina vägede relvade maha panemist samal ajal linna lakkamatult rünnates.

Vene riigimeedia Ria vahendas Vene kaitseministeeriumit, et "eranditult" peavad kõik "Ukraina relvastatud üksused ja välismaised palgasõdurid" kella 6-13 Moskva aja järgi "ilma relvade ja laskemoonata" ennast kätte andma. Moskva teatel on Ukraina sõdureid jäänud linna vaid väikeste üksustena Azovstali metallitehase piirkonda.

Ukraina presidendi Zelenski sõnul teeb Venemaa ultimaatum lõpu kahe riigi vahelistele rahukõnelustele. Kui Venemaa täidab oma lubaduse hävitada allaandmisest keeldunud sõjaväelased, on lubanud Ukraina president niigi toppavad rahukõnelused lõpetada. "Meie vägede, meie meeste likvideerimine (Mariupolis) lõpetab kõik läbirääkimised. Me ei pea läbirääkimisi ei oma territooriumide ega inimeste üle," sõnas Zelenski.

Zelenski nimetas laupäeva hilisõhtul olukorda ümberpiiratud Mariupoli linnas "ebainimlikuks", öeldes, et olukord on endiselt "nii raske kui võimalik". "Venemaa üritab meelega hävitada kõiki, kes on Mariupolis," ütles ta oma videopöördumises.

Vene väed korraldasid laupäeval hajutatud rünnakuid Kiievile ja Lääne-Ukrainale, teatas Associated Press. Venemaa väejuhatus on hoiatanud uute raketirünnakute eest Ukraina pealinnale. Kiievi linnapea Vitali Klitško on teatanud, et sõja ajal linnast põgenenud elanikel on tarvis oodata linna tagasi pöördumisega.

Hersonis kavandatakse nn referendumit

Vene sissetungijad plaanivad Hersoni oblastis vahemikus 1.-10. maini korraldada rahvahääletuse, teatas ülemraada inimõiguste volinik Liudmõla Denisova sotsiaalmeedias, vahendas Ukrinform.

"Tunnistajate andmetel trükitakse Nova Kahhovka trükikojas nn referendumi läbiviimiseks hääletussedeleid. Ilmselgelt koostatakse kõik hääletamistulemuste protokollid juba varem ja toimetatakse oblastikeskusesse. Pseudoreferendum toimub eeldatavasti vahemikus 1. maist 10. maini. Sel perioodil kavatsevad okupandid sulgeda Hersoni sisse- ja väljapääsu ning katkestada kõik side," kirjutas Denisova.

Tema sõnul kasutasid Vene okupandid 2014. aastal sama pseudoreferendumi skeemi Luganskis ja Donetskis. Nn referendumi eesmärk oli Vene televisiooni jaoks vajaliku kuvandi loomine.

Valge Maja: USA relvasaadetised jõudsid Ukrainasse

Saadetised USA uuest julgeolekuabipaketist Ukrainasse "on hakanud saabuma," ütles Valge Maja ametnik laupäeval CNN-ile.

President Biden kiitis sel nädalal heaks lisapaketi, millega antakse Ukrainale 800 miljoni dollari väärtuses relvi ja laskemoona. USA nõustus esimest korda pakkuma Kiievile selliseid suure võimsusega relvi, mida mõned Bideni administratsiooni ametnikud veel mõne nädala eest pidasid liiga suureks eskalatsiooniriskiks. Relvaabi paketti kuuluvad näiteks 11 Mi-17 helikopterit, 18 155 mm haubitsat[ ja 300 Switchblade drooni.