Elektri hind börsil tõuseb esmaspäeval ligi 90 euroni

Esmaspäeval maksab elektribörsil megavatt-tund päeva keskmisena 87,06 eurot megavatt-tunni kohta.

Odavaim on elekter päeval kella kolmest neljani, mil megavatt-tund maksab 45 eurot. Alla 60 euro on elektri hind ka kella neljast viieni, mil see on 59,97.

Kõrgeim on hind õhtul kella kaheksast 23-ni, mil megavatt-tunni hind on 160 euro juures.

Soomes on elektri hind esmaspäeval pisut soodsam - 72 eurot megavatt-tunni eest. Lätis ja Leedus on hind sama nagu Eestis.

Viimastel päevadel oli elektri hind börsil langenud igal päeval, kukkudes teisipäevaselt 153 eurolt laupäevaks alla 50 euro megavatt-tunni eest.