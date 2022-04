Eesti kohalt lendas üle pommiähvarduse saanud Serbia reisilennuk

Air Serbia on Turkish Airlinesi kõrval veel ainus lennufirma, mis Euroopa ja Venemaa vahet lendab. Ühel liinil lennatakse Moskvast Belgradi, teisel liinil Peterburist Belgradi.

Õhuväe teavitusspetsialist Siim Verner Teder ütles ERR-ile, et eelmisel reedel leidis aset vahejuhtum, kus samal päeval tehti mõlemal liinil lennanud lennukile pommiähvardus. Peterburist tulnud lennukit, mis läbis ka Eesti õhuruumi, läksid Tederi sõnul saatma ka Balti õhuruumi turvavad Prantsuse hävitajad.

"Me pole täpselt aru saanud, miks nad pommiohust ette kannavad ja mis selle taga on. Ühtegi pommi pole siiani leitud, on turvaline olnud, aga spekuleeritakse, et ukrainlased teevad Vene lennukitele infooperatsioonide raames lihtsalt pommiähvardusi," rääkis Teder.

Ta sõnas, et militaarlennukid ei sekku tsiviillennukite tegevusse, kui ei ole just meeletut ohtu. Seekord läksid kaks Prantsuse hävitajad siiski olukorda kontrollima, et oma kohalolu näidata ja turvatunnet tagada. Hävitajad saatsid lennukit Läti ja Leedu õhuruumis.

Teder ütles, et vajadusel oleksid hävitajad saanud lennuki turvaliselt mõnda lennujaama suunata, et inimesi evakueerida või pommioht likvideerida.

Lennuliiklusteeninduse lennujuhtimisvaldkonna juht Üllar Salumäe rääkis, et nad said teabe võimaliku pommi kohta Peterburi lennujuhtimiskeskuselt. Teave edastati piloodile, kes pidi seejärel otsustama, kuidas edasi käituda. Piloot otsustas Belgradi poole edasi linnata.

Pommiähvardusi tehakse reisilennukitele siiski väga harva.

"Ma ei ütleks, et see oleks täiesti unikaalne, et ükskord eluaja jooksul, aga seda juhtub ikkagi väga-väga harva. See on ju kriminaalkorras karistatav tegu. Teatud riikide seadustega loetakse selliseid asju ka terroriaktiks, mis on veel eriti karmi paragrahviga," rääkis Salumäe.

"Tänapäeval on suhteliselt võimalik ikkagi tuvastada selle kõne tegija, nii et see on vähemalt meie vaatevinklist väga erakordne juhtum," ütles ta.

Pommiähvardustest Air Serbia lennukite pardal kirjutas ka Serbia väljaanne Novosti. Väljaanne märkis, et Air Serbia lennud on suure pinge all ning viibisid tunde. Air Serbia lennud on sarnaseid häirivaid teateid ajalehe sõnul saanud juba Ukraina sõja algusest.