Pärnu lahes algas meritindi püük

Kalasõprade üks lemmikkalu on meritint, mille tippaeg on vaid kord aastas, jäämineku ajal. Reedel läks Pärnu lahelt lõpuks jää ja kalurid said tindimõrrad vette panna.

Pärnu muuli ümbruses võib tinti püüda kuni 1. maini. Kokkuostjad müüvad tinti lisaks koduturule valdavalt Ukrainasse.

"Eks me oleme enda pöördumise ka ministeeriumile saatnud, et kaks nädalat on ilmselgelt liiga lühike aeg, et täistuuridel tindipüük ära teha. Me oleme ka inimesed, me tahaks ka magada vahepeal. Loodame, et meie ettepanekut kaalutakse ja võib-olla antakse mõni päev juurde. Kõige magusamal alal tohib püüda kuni 1. maini ja ülejäänud meres 5. maini," rääkis kalur Raio Piiroja.

"Tundub, et tinti ka on. Ootasid meid, et jää ära läheks ja me jõuaks ikka mõrrad sisse panna," sõnas ta.