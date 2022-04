Mariupol peab vastu, levib esimene foto purustatud ristlejast "Moskva"

Oluline 18. aprillil kell 5.41

- Vene väed on Mariupoli sulgenud, linna sisse ega sealt välja ei lubata enam kedagi, samuti on keelatud liikumine linnaosade vahel;

- Internetis levib foto ristlejast "Moskva" vahetult enne põhjaminekut. Eksperdid peavad fotot pigem ehtsaks;

- President Volodõmõr Zelenski hoiatab vastase intensiivse rünnaku eest Donbassis;

- Esmakordselt tuli üle Poola piiri Ukrainasse tagasi rohkem inimesi, kui sealt lahkus

Mariupoli linnavalitsuse teatel on Vene väed sulgenud linna ning keelanud nii sinna sisse- kui ka väljapääsu. Samuti keelati liikumine linnaosade vahel. Linna sulgemisest teatas esimesena USA telekanal CNN, kes aga hoiatab, et pole täit kindlust, kas uudis ka tõele vastab.

Ukraina väed jätkavad vastupanu Mariupoli idaosas Azovstali terasetehases. Julgeolekuekspert Justin Crump ütles Ühendkuningriigi rahvusringhäälingule BBC, et linna kaitsjad võivad tehases veel kaua vastu pidada.

Crumpi sõnul on pigem tõenäoline, et kaitsjad võitlevad viimase meheni, kui see, et nad alla annavad. Vene vägedel pole aga erilist motivatsiooni tehase territooriumit meetrihaaval vallutama hakata, sest see tooks kaasa suured kaotused, ütles Crump.

Ukraina julgeolekueksperdi Oleh Ždanovi hinnangul võib Venemaa viimases hädas kasutada keemiarelva, sest see on tehasesse varjunud sõdurite vastu ainus kindel abinõu, vahendab Ühendkuningriigi ajaleht The Guardian.

Internetis levib esimene foto uppuvast ristlejast "Moskva"

Internetis levival fotol on näha tugevasti suitsevat sõjalaeva. Väidetavalt on tegu Ukraina vägede rünnakus uppunud Vene sõjalaevastiku lipulaevaga "Moskva". Ühendkuningriigi rahvusringhääling BBC pole suutnud pildi ehtsust tõendada, samuti ei ole teada foto algallikas.

BBC tsiteerib aga sõjandusekspert Rob Leed ning avalikke sõjaväeluureandmeid levitavat Twitterikontot OSINTtechnical, kes mõlemad leiavad, et kuivõrd fotol on Slava-klassi ristleja ja ükski teine selline ristleja pildil kujutatule sarnast tabamust saanud pole, siis ilmselt ongi pildil "Moskva".

#war Photo of the damaged cruiser Moskva in the Black Sea in 15 April 2022.⚠️

First impressions of this shocking photo. Life-saving equipment (rescue rafts) on board are missing, which means they were dropped into the water during the rescue operation./1 pic.twitter.com/WREeqmSvtA — Capt(N) (@Capt_Navy) April 17, 2022

President Zelenski hoiatab ränkade rünnakute eest Ida-Ukrainas

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on Vene väed Donbassis valmis intensiivseks ründeoperatsiooniks, mis algab lähimal ajal.

"Nad tahavad Donbassi Maa pealt pühkida, hävitada kõik, mis sellele tööstuspiirkonnale au ja kuulsust toonud," ütles president Zelenski telepöördumises.

Presidendi sõnul ootab Donbassi linnu täielikult puruks pommitatud Mariupoli saatus.

Esmakordselt pärast sõja algust naasis Ukrainasse rohkem inimesi, kui riigist lahkus

Laupäeval tuli üle Poola piiri Ukrainasse tagasi 22 000 inimest, lahkus aga 19 200, teatab Ühendkuningriigi rahvusringhääling BBC. Pühapäeva kohta andmed veel puuduvad.

Kõik Ukrainasse sisenejad ei kavatse siiski veel sinna paigale jääda, osa neist tuli ainult sugulasi vaatama ja nende käekäigu järele uurima.

Palju on siiski ka neid, kes kavatsevadki oma elu uuesti üles ehitama hakata. Eriti palju on tagasipöördujaid pealinna Kiievisse, ehkki linnapea Vitali Klitško hoiatab, et linn pole veel kaugeltki turvaline.