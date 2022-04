USA julgeolekueksperdid: Balti riikide kaitsestrateegiat tuleb muuta

Ekspertide sõnul on Balti riikide kaitses nõrgim koht endiselt Suwalki koridor. Sellega seotud ohud on praeguseks isegi suurenenud, sest Venemaa ei hoia oma vägesid enam ainult Kaliningradi oblastis, vaid ka Valgevenes.

Leedu sõjanduseksperdi Darius Antanaitise sõnul on Suwalki koridori sulgemine endiselt väga lihtne, kui aga kitsas "pudelikael" Valgevene ja Venemaa Kaliningradi oblasti vahel kinni pannakse, ei ole NATO-l enam võimalik Balti riikidesse maismaad pidi vägesid juurde tuua. Antanaitise sõnul on Suwalki koridor problemaatiline isegi siis, kui vaenuväed seda ei hõiva, sest sõja korral täitub koridor tõenäoliselt põgenikega, kes NATO vägede liikumist oluliselt segavad.

USA Sõjalise Strateegia Uuringute Instituudi professori John R. Deni sõnul peab NATO Balti riikide kaitseks rohkem pingutada, eriti arvestades, et Venemaa on Valgevene sisuliselt annekteerinud ning plaanib seal, Poola-Leedu piiri vahetus läheduses, hoida suuri ründejõude.

Deni sõnul peab NATO muutma ka heidutusstrateegiat Balti riikides. Eksperdi sõnul pole muutunud oludes heidutusjõude vaja mitte ainult selleks, et Venemaa Balti riikide ründamisest hoiduks, vaid ka selleks, et okupatsioonivägedele siiski esimene hoop anda, juhul kui need kõigest hoolimata ründama peaks.

Nii Leedu, kui ka USA kaitseekspertide sõnul on Vene-Ukraina andnud NATO-le ka mitmeid positiivseid sõnumeid, näiteks on nüüd teada, et Vene armeel puudub moodne tehnika.

Leedu kaitseministri Arvydas Anušauskase sõnul ei saa Suwalki koridori tähtsust üle hinnata. "Kui me vaatame Euroopa kaarti, siis on kõik kolm Balti riiki tervikuna seal üks paras koridor," leiab Anušauskas.