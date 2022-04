Nafta hind kerkis viimase kolme nädala kõrgeimale tasemele

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind tõusis esmaspäeval 1,5 protsenti ja on nüüd 112,14 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 107,27 dollarit barreli kohta.

Brüssel teatas eelmisel nädalal, et komisjon koostab ettepanekut, mille eesmärk on lõpetada Venemaalt pärit toornafta sissevedu. Diplomaadid siiski ütlesid, et Saksamaa ei toeta embargot, vahendas Reuters.

Nädalavahetusel kasvasid pinged Ukrainas. Ukraina sõdurid lubasid Mariupoli linnas võitlust jätkata. Moskva pole andnud mingeid märke, et kaalub relvarahu sõlmimist.

Venemaal väheneb naftatootmine, aprilli esimesel poolel oli tootmine 7,5 protsenti väiksem kui eelmisel kuul samal perioodil. Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) hoiatas, et Venemaa naftaeksport võib mais väheneda veelgi.

"Nafta hind jätkab sel nädalal tõenäoliselt tõusmist, teised tootjad ei suuda kompenseerida Venemaa vähenenud eksporti," ütles finantsfirma Fujitomi Securities analüütik Kazuhiko Saito.

Liibüa riiklik naftafirma teatas pühapäeval, et peatas naftatootmise oma El Feeli naftaväljal. Protestijad nõuavad Tripolis peaminister Abdulhamid al-Dbeibahi tagasiastumist, vahendas Deutsche Welle.