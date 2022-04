Leke: tähtis Saksa poliitik tegi Nord Stream 2 lobitöös koostööd Moskvaga

Schwesig on järjekordne Saksamaa sotsiaaldemokraatliku partei (SPD) liige, kes on oma väidetavate Kremli sidemete tõttu langenud surve alla. Teda süüdistatakse keskkonnafondi loomises, mis loodi salaja Venemaa gaasijuhtme projekti toetamise jaoks, vahendas The Times.

Dokumendid viitavad, et Schwesig oli seotud Gazpromile kuuluva Nord Stream 2 AG otsuste tegemisega. Ajaleht Die Welt väidab, et Schwesigi büroo tegutses "Gazpromi filiaalina". Miljonid eurod valitsusvälisele organisatsioonile oli suunatud torujuhtme projekti lõpuleviimiseks ja selle kaitsmiseks USA sanktsioonide eest. Suurem osa rahast tuli Gazpromilt, vahendas Die Welt.

Dokumendid näitavad, et Schwesig tegi koostööd Nord Stream 2 AG-ga. Firmat juhtis Matthias Warnig, endine Ida-Saksamaa julgeolekuteenistuse Stasi liige, kes tegi 1980. aastatel koostööd Vladimir Putiniga.

Lekkinud dokumendid viitavad, et Nord Stream 2 kommunikatsioonijuht juhendas Schwesigi tegevust. "Me peaksime püüdma sihtasutust positsioneerida sellisena, et see oleks kui tark vastus USA rangele tegevusele," ütles kommunikatsioonijuht Schwesigile.

Schwesig pidas liidumaa parlamendis kõne, kus tõrjus kriitikat gaasitoru projekti suhtes ja väitis, et see kriitika on osa survest, mille eesmärk on sundida Saksamaad ostma USA gaasi.

Saksamaal leitakse praegu , et suur koostöö Venemaaga oli viga. Schwesig väidab nüüd, et Vladimir Putin pettis kõiki.

Kriitikat saab ka endine kantsler Gerhard Schröder, kes on tihedalt seotud Gazpromiga. Ta kohtus Schwesigiga korduvalt, et arutada, kuidas saaks USA sanktsioone vältida, vahendas Der Spiegel.