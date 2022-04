PPA alustas menetlust põgenenud noormehele otsa sõitnud politseiniku suhtes

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) sisekontrollibüroo alustas möödunud nädalal karistusseadustiku võimuliialduse paragrahvi alusel kriminaalmenetlust Pärnu patrullpolitseiniku suhtes, kes sõitis otsa politseiauto eest ära jooksnud noormehele. Politseiniku teenistussuhe on peatatud.

Juhtum leidis aset 2. aprilli öösel kella nelja ajal Pärnus Rüütli tänaval.

Politseisse jõudnud videost on näha, kuidas noormees hüppas istuma politseiauto kapotile, tõstis korraks käed üles ja jooksis siis minema.

Töötavate vilkuritega patrullauto hakkas talle järele sõitma ja pisut eemal kõnniteel sõitis talle otsa.

Patrull toimetas noormehe jaoskonda kainenema ja hiljem tuvastati tal kergemaid kehavigastusi.



"Lisaks, et see käitumine oli täielikult vale, politsei ei osutanud ka abi sellele noormehele ega kutsunud meedikuid terviseseisundi hindamiseks. Kindlasti sellised kinnipidamisviisid ükskõik, millise kuriteo toime pandud isiku suhtes, ei ole õigustatud. Täna on kohtumääruse alusel ametnikuga teenistussuhe peatatud ja eeluurimise ajal ta teenistust ei jätka," ütles lääne politseiprefekt Kaido Kõplas.

"(Ta on) pigem nooremapoolne patrullametnik, aga kogemusi piisavalt, et mõelda, et selline käitumine ei ole kohane," sõnas Kõplas.