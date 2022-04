Muhu valla sünnipäevaks istutatud krookused õitsevad esimest korda

Lillede õitsema hakkamist pidi ootama päris kaua, sest mitmel pool on krookused juba nüüdseks õitsenud.

"Eks me ikka olime natuke ärevad ka, sest tõesti, igal pool mujal olid ja siin ei ole, et mis meil valesti läks. Aga siis hakkasime mõtlema, et kõik see lumi, mis talvel oli, sai ju siia lükatud. Ja käisime vaatamas, et maapind oli meil siin alles külmunud, kui mujal juba olid krookused väljas. Eks ta oligi sellest," rääkis haljastaja Marve Järv.

Kui sügisel pandi iga muhulase jaoks üks sibul mulda, siis selgub, et nüüd, kevadeks on sellest portsust juba väheks jäänud.

"Nüüd on juba kitsikus käes, sest maha panime 2000 lillesibulat just selle eesmärgiga, et 2000 inimest täitus eelmisel aastal uuesti Muhus. Aga täna on juba rõõm tõdeda, et meid on juba 2032, nii et me peame olema kibekiired ja panema veel täiendavalt sibulaid maha," ütles Muhu vallavanem Raido Liitmäe.

Tänavu, esimesel aastal võib platsi peal 2000 lille ju hajutatult tunduda, aga eelmisel sügisel istutati lillesibulad just ringikujuliselt ikkagi väga kindla eesmärgiga.

"Kui me tegime selliseid jooni nagu siin näha on, siis tegelikult nad ju ajavad end nii palju, et sellest peaks täiesti ümmargune täisring tulema. Ütleme, et kolm aastat on see, kui peab rahulikult ootama ja kannatust varuma," ütles Järv.