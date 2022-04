Ilm püsib päikeseline

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub nõrk kirde- ja idatuul, rannikul võib puhuda kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on üle Eesti peamiselt 0 kraadi ümber.

Hommikul on taevas üksikud pilved ja ilm on sajuta. Kohati püsib udu. Puhub kirde- ja idatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 ja 5 kraadi vahel.

Päev jätkub samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub kirde- ja idatuul 4 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kraadist 14 kraadini. Meremõjuga rannikualadel on õhk jahedam.

Ka järgnevatel päevadel püsib taevas võrdlemisi selge ning päevad mööduvad päikesepaistega. Kolmapäeval ja neljapäeval on vaid tuul pisut tugevam ning laupäeval võib paiguti tulla ka kerget vihma. Temperatuurinäidud püsivad siiski ööpäev läbi plusspoolel, ulatudes päeval 14 kraadini.