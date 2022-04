Sõja 55.päev: Venemaa alustas Ida-Ukrainas uut sõjalist pealetungi

Ukraina võimude teatel on Venemaa väed alustanud sissetungi teist etappi, kus Moskva eesmärk on Donetski ja Luhanski oblastite täielik vallutamine. Teisipäeval on venelased lakkamatult pommitanud Harkivi elamurajoone.

Oluline 19. aprillil kell 23.00:

- Harkivi meeri sõnul on Vene väed viimastel päevadel katkematult linna tsiviilpiirkondi pommitanud;

- Vene väed pommitavad Mariupolis Azovstali tehast, separatistide sõnul püüavad nad tehasele tormi joosta;

- Euroopa allika sõnul on Venemaa saatnud Ukrainasse kuni 20 000 palgasõdurit Süüriast, Liibüast ja teistest riikidest;

- Pentagon: Donbassi piirkonnas on 76 Venemaa taktikalist pataljonigruppi (BTG);

- Zelenski: Venemaa väed alustasid lahingut Donbassi vallutamiseks;

- Ukraina president plaanib pikendada sõjaseisukorda 24. juunini;

- Minister: Vene sissetungiga on kahjustada saanud kuni 30 protsenti Ukraina taristust;

- Macron: dialoog Putiniga on seiskunud;

- Suurbritannia saadab Ukrainale õhutõrjesüsteemid, mis kasutavad Starstreaki rakette;

- USA: puuduvad tõendid, et Peking toetab sõjas Moskvat;

- Ukraina peaminister: Ukraina väed kaitsevad Mariupolit edasi;

- Mõttekoda: Venemaa uus rünnak Ida-Ukrainas pole tõenäoliselt edukam kui varasemad pealetungid.

USA ringkondade teatel on Venemaa suurpealetung veel pooleli

USA allikate sõnul on Venemaa praegune tegevus Ida-Ukrainas vaid eelmäng palju suuremale pealetungile. Vene üksuste arvu suurendatakse veelgi, ütles USA kõrge sõjaväeesindaja.

Väljaande Insider teatel on järgmise 24 tunni jooksul oodata umbes seitse lendu USA-st, millega tuuakse Ukraina jaoks Euroopasse relvi.

Allikas: Venemaa on saatnud Ukrainasse kuni 20 000 palgasõdurit Süüriast ja Liibüast

Venemaa on saatnud Ukrainasse Donbassi võitlema kuni 20 000 palgasõdurit Süüriast, Liibüast ja Mujalt, ütles Euroopa ametnik The Guardianile. Allika sõnul on nad saadetud lahingusse rasketehnika või soomusmasinateta.

Ametnik sõnas, et hinnangud palgasõdurite arvu kohta Ida-Ukrainas ulatuvad 10 000 kuni 20 000. Ta lisas, et keeruline on ka öelda, kui palju on Vene palgasõdurite grupi Wagner palgatutest süürlasi, liibüalasi ja teiste riikide inimesi.

"Võin teile öelda, et me nägime nendest piirkondadest – Süüriast ja Liibüast – ülekandumist idaossa, Donbassi ja neid mehi kasutatakse peamiselt massina Ukraina vastupanu vastu. See on jalavägi. Neil pole rasketehnikat ega sõidukeid," rääkis ametnik.

Miinide kahjutuks tegemine Irpinis, kust on Vene sõjavägi üle käinud Autor/allikas: SCANPIX/AP

Ukraina relvajõud: Vene väed üritavad kogu rindejoone ulatuses edasi tungida

Ukraina võimude teatel on Venemaa armee koondanud Harkivi oblastis Izjumi lähedale kuni 25 000 sõdurit.

Ukraina peastaabi teatel ründab Venemaa 480 kilomeetri pikkusel rindel Ida-Ukrainas. "Venemaa väed üritavad läbi murda Ukraina kaitsest peaaegu kogu rindejoone ulatuses," teatas teisipäeva lõunal peastaap.

Ukraina peastaabi teatel keskendub Venemaa armee Luhanski oblastis Limani, Kreminna ja Popasna asulate vallutamisele.

Ägedad lahingud käivad Donbassi oblastis. Venemaa väed üritavad Avdijivka lähedal Ukraina positsioonidest läbi murda. Venemaa armee peamine eesmärk Donetski oblastis on Slovjanski linna vallutamine.

"Venemaa väed alustasid lahingut Donbassi vallutamiseks, nad valmistasid seda ette pikka aega. Suur osa Venemaa sõjaväest on koondatud selle pealetungi läbiviimiseks," ütles esmaspäeva hilisõhtul Ukraina president Volodomõr Zelenski.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov kinnitas samuti teisipäeva lõunal, et Moskva alustas sissetungi teist etapi, vahendas Reuters.

Vene väed pommitavad Mariupolis Azovstali tehast

Donetski nn rahvavabariigi esindaja Eduard Basurin ütles, et Venemaa toetatud separatistid püüavad joosta tormi Mariupolis piirkonnale, kus asub Azovstali terasetehas, kuhu on jäänud väidetavalt viimased linna kaitsjad.

Venemaa on kutsunud Mariupoli kaitsjaid alla andma, esitades veel teisipäeval uue sellekohase ultimaatumi.

Mariupoli linnapea nõuniku Petro Andrjuštšenko sõnul pommitavad Vene väed piirkonda intensiivselt ning mujal linnas elamupiirkondi.

"Vene väed ei ründa Azovstali mitte ainult pommidega, vaid ka suurtükkide ja tankidega, jätkavad oma kaootilisi rünnakuid Livoberežnõi elamupiirkonnale," ütles ta.

Mariupoli ametnike sõnul on Azovstali tehases koos Ukraina kaitsjatega varjul ka umbes 1000 tsiviilelanikku.

Moskva väitel on suurem osa Mariupolist Venemaa kontrolli all.

Linnapea: Vene väed pommitavad katkematult Harkivi elamupiirkondi

Harkivi linnapea Igor Terehovi sõnul pommitavad Vene väed alates pühapäevast katkematult linna elamupiirkondi.

Terehov rääkis, et varem keskendusid Vene väed Harkivi eeslinnade pommitamisele. "Viimase mõne päeva jooksul on pommitamine olnud kesklinnas ja sihitakse rahumeelseid elanikke," rääkis ta CNN-ile.

"Vaenlane ründab tsiviilelanikke, paljud inimesed on haavatud ja mõned kahjuks surnud. Viimase pooleteise päeva jooksul on saanud surma 15 inimest ja üle 50 vigastada. Need 15 hukkusid kõik ühes rünnakus," lisas linnapea.

Terehov ütles, et Ukraina võitleb iga maatüki eest ning ei nõustu territoriaalsete järeleandmistega.

Vene väed on Harkivid pommitanud alates invasiooni algusest kaks kuud tagasi.

Kharkiv: Russian artillery heavily shelling Saltivka area today. pic.twitter.com/BhAZHxIxzi — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) April 19, 2022

Zelenski tahab pikendada sõjaseisukorda

Ukraina president Volodõmõr Zelenski esitas teisipäeval ülemraadale eelnõu sõjaseisukorra pikendamise kohta 24. juunini.

Zelenski senised sõjaseisukorra dekreedid on kehtinud 30 päeva.

Esimest korda kehtestas president sõjaseisukorra 24. veebruaril, kui Venemaa pealetung algas. 15. märtsil kiitis ülemraada heaks sõjaseisukorra pikendamise 26. märtsist 25. aprillini.

Ida-Ukrainas Kreminna linnas toimuvad tänavalahingud

Ukraina teatel on Venemaa väed haaranud kontrolli Kreminna linna üle. BBC teatel toimuvad linna tänavatel lahingud.

Luhanski sõjaväe administratsiooni juhi sõnul Ukraina väed taandusid linnast, et ümber grupeeruda ja siis võitlust jätkata.

Ukraina presidendi nõuniku Oleksi Arestovõtši sõnul kulgeb Venemaa uus pealetung Ida-Ukrainas väga aeglaselt. Arestovõtši sõnul napib Venemaa armeel jõudu, et murda läbi Ukraina vägede kaitsest.

Ukraina sõdurid 19. aprillil Donbassis. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Pentagon: Donbassi piirkonnas on praegu 76 Venemaa pataljonigruppi (BTG)

Ukraina Donbassi piirkonnas ja riigi kaguosas on praegu 76 Venemaa pataljoni taktikalist gruppi, neist 11 on lisandunud viimaste päevade jooksul, ütles USA kaitseministeeriumi kõrge ametnik. Ühes BTG-s on kuni 1000 sõdurit.

Ametniku sõnul on Ukrainast põhja pool umbes 22 BTG-d, mis koguvad praegu varustust, lisas ametnik.

Ametniku sõnul on märkimisväärne hulk Venemaa maavägesid ka ümberpiiratud Mariupoli linna juures.

"Kui Mariupol peaks langema, siis vabaneks venelastel kümmekond BTG-d, mida Moskva saaks kasutada Ukraina ida- või lõunaosas," ütles ametnik.

Mõttekoda: Venemaa uus rünnak Ida-Ukrainas pole tõenäoliselt edukam kui varasemad pealetungid

USA mõttekoja Institute for the Study of War (ISW) hinnangul pole Venemaa tõenäoliselt Ida-Ukrainas edukam kui mujal Ukrainas. Siiski võivad Venemaa väed Ukraina kaitsjaid kurnata ja saavutada selle käigus piiratud edu.

"Venemaa väed ei teinud operatsioonipausi, mis oli vajalik Kirde-Ukrainast välja tõmmatud üksuste võitlusvalmiduse taastamiseks," teatas ISW.

Mõttekoha hinnangul räsivad Venemaa armeed endiselt logistika- ja moraaliprobleemid. Seetõttu keskendub Venemaa tulejõu koondamisele Ukraina positsioonide vastu. Selle eesmärk on Ukraina armee kurnamine, et siis positsioonidest läbi murda.

Ukraina peaminister: Ukraina väed kaitsevad Mariupolit edasi

"Mariupol pole ikka veel langenud. Seal on endiselt meie sõdurid ja nad võitlevad lõpuni," ütles Ukraina peaminister Denõs Šmõhal.

Venemaa sõjavägi väidab, et kontrollib peaaegu kogu Mariupolit. Ukraina väed paiknevad nüüd Azovstali terasetehases, vahendas BBC.

Ukraina tank Donetski oblastis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/SERHII NUZHNENKO

Valge Maja: Biden vestleb teisipäeval liitlastega

"President Joe Biden peab liitlaste ja partneritega videokõne, et arutada meie jätkuvat toetust Ukrainale ja jõupingutusi Venemaa vastutusele võtmiseks," teatas Valge Maja.

Valge Maja teatas varem esmaspäeval, et Bidenil pole plaanis Kiievisse reisida. Selle asemel külastab Ukraina pealinna mõni kõrge USA ametnik, vahendas BBC.

Suurbritannia saadab Ukrainale õhutõrjesüsteemid, mis kasutavad Starstreaki rakette

Suurbritannia kaitseministeerium demonstreeris ukrainlastele kaks nädalat tagasi Salisbury tasandikul õhutõrjesüsteeme Stormer High Velocity Missile (HVM). Süsteemid kaaluvad 13 tonni ja need saab transpordilennukite abil tarnida Ukrainasse mõne päeva jooksul, vahendas The Guardian.

Stormeri kasutamiseks on vaja ainult kolme sõdurit. Süsteem kasutab Starstreaki rakette.

Minister: Vene sissetungiga on kahjustada saanud kuni 30 protsenti Ukraina taristust

Venemaa sissetung on kahjustanud või hävitanud 30 protsenti Ukraina taristust, kahjud ulatuvad 100 miljardi USA dollarini, ütles Reutersile Ukraina taristuminister Oleksander Kubrakov.

Kui kasutada ülesehitamiseks Venemaale kehtestatud sanktsioonidega külmutatud varasid, võtaks see aega kaks aastat, lisas Kubrakov.

"Praktiliselt kõik transporditaristu osad on ühel või teisel moel kannatada saanud," lisas ta.

Kubrakovi sõnul on hävitatud või kahjustatud rohkem kui 300 silda, üle 8000 kilomeetri teid on vaja olnud remontida või uuesti ehitada ning kümneid raudteesildu on õhku lastud.

Kubrakovi sõnul on taastamistööd alanud aladel, mis on taas Ukraina kontrolli all.

Põlengusuits Mariupolis ägedate lahingute toimumiskohas oleva Azovstali terasetehase kohal. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Ukraina hinnang Vene armee kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas:

- elavjõud umbes 20 800;

- tankid 802;

- jalaväe lahingumasinad 2063;

- lennukid 169;

- kopterid 150;

- õhutõrjesüsteemid 67;

- laevad / paadid 8

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

USA: puuduvad tõendid, et Peking toetab sõjas Moskvat

USA välisministeerium teatas, et praegu puuduvad tõendid, et Hiina toetab Venemaad sõjas Ukraina vastu. USA ametnikud siiski jätkavad jälgimist, kas Peking aitab Moskval sanktsioonidest mööda hiilida.

USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price kutsus Pekingit üles tegema selgeks oma seisukohta Venemaa sõjalises tegevuses Ukraina vastu.

"Muidugi, kui Hiina peaks Venemaale müüma relvi, varustust või aitama Moskval sanktsioonidest mööda hiilida, oleksid sellel suured tagajärjed," ütles Price.

Valge Maja ja välisministeerium pole veel täpsustanud, millised need tagajärjed oleksid, teatas CNBC.

Macron: dialoog Putiniga on seiskunud

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et pole Vladimir Putiniga rääkinud pärast seda, kui aprilli alguses teatati Ukraina tsiviilisikute massimõrvast.

"Pärast veresaunasid, mille me Butšas ja teistes linnades avastasime, on sõda võtnud teistsuguse pöörde. Pärast seda ei ole ma Putiniga otse rääkinud, kuid ma ei välista, et teeme seda tulevikus," ütles Macron.

Macroni sõnul ei plaani ta Kiievit ainult sümboolse žesti tõttu külastada. "Kui ma Kiievisse lähen, siis selleks, et midagi muuta," ütles Macron.