Venemaa alustas Ida-Ukrainas uut sõjalist pealetungi

Ukraina võimude teatel alustasid Venemaa väed esmaspäeva õhtul sissetungi teist etapi, kus Moskva eesmärk on Donetski ja Luganski oblastite täielik vallutamine.

Oluline 19. aprillil kell 06.32:

- Valge Maja: Biden vestleb teisipäeval liitlastega;

- Pentagon: Donbassi piirkonnas on praegu 76 Venemaa taktikalist pataljoni rühma (BTG);

- Zelenski: Venemaa väed alustasid lahingut Donbassi vallutamiseks;

- Minister: Vene sissetungiga on kahjustada saanud kuni 30 protsenti Ukraina taristust;

- Macron: dialoog Putiniga on seiskunud

- Mõttekoda: Venemaa uus rünnak Ida-Ukrainas pole tõenäoliselt edukam kui varasemad pealetungid,

Ukraina võimude teatel on Venemaa armee koondanud Harkivi oblastis Izjumi lähedale kuni 25 000 sõdurit.

Ukraina peastaabi teatel keskendub Venemaa armee Luganski oblastis Limani, Kreminna ja Popasna asulate vallutamisele.

Ägedad lahingud käivad Donbassi oblastis. Venemaa väed üritavad Avdiivka lähedal Ukraina positsioonidest läbi murda. Venemaa armee peamine eesmärk Donetski oblastis on Slovjanski linna vallutamine.

"Venemaa väed alustasid lahingut Donbassi vallutamiseks, nad valmistasid seda ette pikka aega. Suur osa Venemaa sõjaväest on koondatud selle pealetungi läbiviimiseks," ütles esmaspäeva hilisõhtul Ukraina president Volodomõr Zelenski

Pentagon: Donbassi piirkonnas on praegu 76 Venemaa pataljoni rühma (BTG)

Ukraina Donbassi piirkonnas ja riigi kaguosas on praegu 76 Venemaa pataljoni taktikalist rühma, neist 11 on lisandunud viimaste päevade jooksul, ütles USA kaitseministeeriumi kõrge ametnik. Ühes BTG-s on kuni 1000 sõdurit.

Ametniku sõnul on Ukrainast põhja pool umbes 22 BTG-d, mis koguvad praegu varustust, lisas ametnik.

Ametniku sõnul on märkimisväärne hulk Venemaa maavägesid ka ümberpiiratud Mariupoli linna juures.

"Kui Mariupol peaks langema, siis vabaneks venelastel kümmekond BTG-d, mida Moskva saaks kasutada Ukraina ida- või lõunaosas," ütles ametnik.

Mõttekoda: Venemaa uus rünnak Ida-Ukrainas pole tõenäoliselt edukam kui varasemad pealetungid

USA mõttekoja Institute for the Study of War (ISW) hinnangul pole Venemaa tõenäoliselt Ida-Ukrainas edukam kui mujal Ukrainas. Siiski võivad Venemaa väed Ukraina kaitsjaid kurnata ja saavutada selle käigus piiratud edu.

"Venemaa väed ei teinud operatsioonipausi, mis oli vajalik Kirde-Ukrainast välja tõmmatud üksuste võitlusvalmiduse taastamiseks," teatas ISW.

Mõttekoha hinnangul räsivad Venemaa armeed endiselt logistika- ja moraaliprobleemid. Seetõttu keskendub Venemaa tulejõu koondamisele Ukraina positsioonide vastu. Selle eesmärk on Ukraina armee kurnamine, et siis positsioonidest läbi murda.

Valge Maja: Biden vestleb teisipäeval liitlastega

"President Joe Biden peab liitlaste ja partneritega videokõne, et arutada meie jätkuvat toetust Ukrainale ja jõupingutusi Venemaa vastutusele võtmiseks," teatas Valge Maja.

Vale Maja teatas varem esmaspäeval, et Bidenil pole plaanis Kiievisse reisida. Selle asemel külastab Ukraina pealinna mõni kõrge USA ametnik, vahendas BBC.

Minister: Vene sissetungiga on kahjustada saanud kuni 30 protsenti Ukraina taristust

Venemaa sissetung on kahjustanud või hävitanud 30 protsenti Ukraina taristust, kahjud ulatuvad 100 miljardi USA dollarini, ütles Reutersile Ukraina taristuminister Oleksander Kubrakov.

Kui kasutada ülesehitamiseks Venemaale kehtestatud sanktsioonidega külmutatud varasid, võtaks see aega kaks aastat, lisas Kubrakov.

"Praktiliselt kõik transporditaristu osad on ühel või teisel moel kannatada saanud," lisas ta.

Kubrakovi sõnul on hävitatud või kahjustatud rohkem kui 300 silda, üle 8000 kilomeetri teid on vaja olnud remontida või uuesti ehitada ning kümneid raudteesildu on õhku lastud.

Kubrakovi sõnul on taastamistööd alanud aladel, mis on taas Ukraina kontrolli all.

Macron: dialoog Putiniga on seiskunud

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et pole Vladimir Putiniga rääkinud pärast seda, kui aprilli alguses teatati Ukraina tsiviilisikute massimõrvast.

"Pärast veresaunasid, mille me Butšas ja teistes linnades avastasime, on sõda võtnud teistsuguse pöörde. Pärast seda ei ole ma Putiniga otse rääkinud, kuid ma ei välista, et teeme seda tulevikus," ütles Macron.

Macroni sõnul ei plaani ta Kiievit ainult sümboolse žesti tõttu külastada. "Kui ma Kiievisse lähen, siis selleks, et midagi muuta," ütles Macron.