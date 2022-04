USA asjur Eestis: räägime NATO-ga roteeruvast või alalisest kohalolust

"Ukraina ründamise järel on mitmed meie ametnikud öelnud, et julgeolekujõudude vahekord Euroopas peab muutuma. Praegu räägivad Ühendriigid Brüsselis kõigi oma liitlastega sellest, kuidas tugevdada Euroopa julgeolekut, olgu selleks siis kas roteeruv või alaline kohalolu," ütles Roraff Postimehele antud intervjuus.

"Maailm ei ole pärast 24. veebruari endine ja NATO üritab vastata kasvanud ohule selle idatiival pärast seda, kui Venemaa alustas sõjategevus Ukrainas," lisas ta.

Roraffi sõnul proovis USA Venemaaga suhelda kasutades diplomaatiat, aga praegu on USA fookus Ukraina toetamisel, Venemaa karistamisel ja NATO tugevana hoidmisel.

Roraff rääkis, et kuigi kogu julgeolekuolukord Euroopas on muutunud ja Venemaa sõjategevus Ukrainas on panuseid tõstnud, ei tohi unustada, et Eesti on NATO liige ja seda kaitstakse.