Tähtis Saksa poliitik: Scholz loob Saksamaast ebakindla riigi kuvandi

Strack-Zimmermann kuulub vabade demokraatide (FDP) ridadesse. Ta nõuab koos koalitsioonikaaslastest roheliste partei liikme Anton Hofreiteri ja sotsiaaldemokraat (SPD) Michael Rothiga, et Berliin saadaks Ukrainale rohkem ja kiiremini sõjalist abi.

Strack-Zimmermanni sõnul vajab Ukraina raskerelvastust, mitte ainult raha.

"Venemaa pealetungi tõrjumiseks vajab Ukraina kiiresti relvi. Oleme saatnud varustust, kuid sellest ei räägita täpsemalt. Seeläbi tekib Saksamaast pilt kui kõhklevast ja ebakindlast riigist", ütles Strack-Zimmermann.

Strack-Zimmermanni sõnul peab Scholz Ukrainaga rohkem suhtlema. "Oleks tore, kui ta vaikimise katkestaks ja selgitaks, mida ta tegelikult tahab. Venemaa suurendab sõjalist tegevust Ida-Ukrainas. Nüüd loevad teod, mitte sõnad," ütles Strack-Zimmerman.

Strack-Zimmermanni sõnul pole Saksamaal praegu valitsuskriisi.

"Seisime lühikese ajajooksul silmitsi halvima asjaga, mis juhtuda võib, selleks on sõda. Minu arvates on see oluline, et arutatakse, kuidas edasi minna. Igas koalitsioonis oleks sellel teemal olnud erinevad seisukohad. Seetõttu ütlen ausalt, et minu arvates on kantsler olnud Ukrainale relvade küsimuses olnud liiga kõhklev," ütles Strack-Zimmermann.

Saksamaa on riigi suurust arvestades üks kõige vähem Ukrainale sõjalist abi andnud riike Euroopas. Isegi absoluutväärtuses jääb Saksamaa abi Ukrainale mitmete riikidega võrreldes väikeseks.