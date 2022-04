Moskva väidab, et plaanib varade külmutamise vaidlustada kohtus

"Loomulikult on see külmutamine pretsedenditu, me valmistame põhjalikult ette kõik kohtuasjad, see on maailma mastaabis pretsedenditu samm," väitis Nabiullina.

Venemaa rahandus on pärast rünnakut Ukrainale sattunud lääneriikide kehtestatud sanktsioonide tõttu väga keerulisse olukorda, keskpank on tõstnud intressimäära, inimeste valuutahoiuste väljavõtmisele on seatud administratiivsed piirid, Vene rahandusinstitutsioonid on suuresti muust maailmast ära lõigatud.

Külmutatud on pool Venemaa välisvaluutareservidest, umbes 300 miljardit dollarit.

"See on umbes pool reservidest, mis meil olid. Meil on reserve umbes 640 miljardi dolladi väärtuses, umbes 300 miljardit sellest on külmutatud ja me ei saa seda raha kasutada," ütles 13. märtsil Venemaa rahandusminister Anton Siluanov.