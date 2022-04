Veskimägi: LNG-terminal pole äriprojekt, vaid eelkõige kindlustus

Eleringi juhi Taavi Veskimäe sõnul on Eestisse LNG-terminali rajamise eesmärk peamiselt gaasivarustuse kindlustamine, mistõttu ei saa otsuseid jätta puhtalt eraettevõtetele ja on vajalik, et süsteemihaldurid LNG laeva hankimises osaleksid.

Veskimägi rõhutas, et ujuvterminali ja kai koos maapealse ühendusega on kaks erinevat projekti, millele tuleb erinevalt läheneda. "Tõesti ujuvterminali osas on Elering ja Gasgrid Finland saanud mandaadi ujuvterminal siia tuua, vastavad läbirääkimised on käimas ja see saab toimuma. Teine on kai – siin räägime läbi Alexela ja Infortariga, kas oleks võimalik ehitada see kai 1. novembriks. Kaid saame ehitada ainult sellisel kujul, et toru selleks on Eleringil ja projekt kuulub Alexelale," ütles ta saates "Uudis+".

"Kui me ei peaks seda kokkulepet saavutama on alternatiiv vaadata teisi kai kohtasid Eestis. On nad Paldiski, Muuga sadamad või juba lähtuda sellest, et ta liigub Soome poolele, mis Eesti tarbijale ei oma mingit vahet," ütles Veskimägi.

Soome projekt tänavu ei valmiks, tänavu oleks võimalik valmis saada vaid Alexela ja Infortari Paldiski projekt. "Oluline on lisada, et miks ainult turg seda ei tee – ma ei ole täna kuulnud, et keegi erakapitali poolelt oleks ilma garantii või tagasiostukohustuse või milletagi, kus riik annaks mingi kindlustuse, seda tegema. Päris rääkida, et oleks eraprojekt, mis tururiski vastu realiseerub, täna vähemalt mina ei ole seda kuulnud," ütles Veskimägi.

Veskimäe sõnul pole teada, millal Vene gaasi tarned Euroopasse lõppeda võivad. Seetõttu ei ole võimalik ka garantiid anda.

"Kui Eesti valitsus on põhimõttelise otsuse teinud, siis see ei ole regioonis tervikuna nii. See ei ole äriprojekt esimeses lähenemises, see on eelkõige kindlustus. Kui ta oleks äriprojekt, siis võiksid loomulikult seda teha ärimehed, kuna tegemist on eelkõige gaasitarbimise kindlustamisega, siis selle pärast süsteemihaldurid siin osalevadki," ütles Veskimägi.

Euroopas on nõudlus LNG ujuvterminalide järgi suur, kuna paljud riigid valmistuvad torugaasi tarnete peatumiseks ning laevadele konkureerivad kõik suured gaasitarbijad.

"Kindlasti ei ole ainult küsimus, et laeva oleks võimalik rentida vaid Eestile või Soomele, tegemist on globaalse turuga, mis hinda determineerib. Elering ega riik pole täna laeva läbirääkimistes olnud. See on Eesti-Soome ühisprojekt, kus Soome on vedav osapool ja on öelnud, et rendivad selle laeva ka siis, kui Eesti ei peaks selle projektiga kaasa tulema," ütles Veskimägi.

Veskimäe sõnul usub ta, et lõpuks leitakse Alexela ja Infortariga kokkulepe, mis võimaldab sügiseks LNG laeva Eestis vastu võtta ja projekt ei jää Soomes Inkoos vastuvõtuvõimekuse loomist ootama.