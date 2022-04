Kell 20 "UV faktor": Ukraina sõda ja Saksamaa rasked valikud

Saksamaa tegevus on tekitanud küsimusi Ukraina sõja algusest peale. Kui enne sõja algust rääkisid sakslased kiivrite saatmisest Ukrainasse, paistis see pigem nalja kui tõsise abina. Üsna ruttu loobus Saksamaa põhimõttest saata sõjatehnikat ja relvi aktiivsetesse kriisi- ja sõjakolletesse - Saksamaa kantsler Olaf Scholz ei taha Ukrainasse saata tankegi. Sõltuvana Vene gaasist on Euroopa suurima majandusega riik samuti vastu täielikule energiaembargole.

Milliste raskete valikute ette on Ukraina sõda Saksamaa pannud? Kui hästi ikkagi mõistetakse Euroopa mõjukamas riigis, mis Ukrainas toimub? Kuidas mõjutavad reaktsioonid Saksamaal Euroopa ühtsust ja Eestit? Kas Saksamaa leige abi Ukrainale tuleneb poliitikutest või ühiskonna meelsusest? Miks toimuvad Saksamaal meeleavaldused Venemaa toetuseks? Kui suur on Vene gaasist loobumise hind Saksa majandusele ja miks Saksamaa end aastaid ehitanud sõltuvaks Venemaa energiast?

Neid küsimusi arutavad täna õhtul Saksamaal üles kasvanud Tartu Ülikooli riigiõiguse lektor Paloma Krõõt Tupay, endine Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets, Saksamaal õppinud Tartu Ülikooli etnoloogia kaasprofessor Aimar Ventsel ja sakslane, Tallinna Ülikooli keskkonnaajaloo professor Ulrike Plath.

