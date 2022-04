Riigikohus saatis Kruuda süüdimõistva otsuse tagasi ringkonnakohtusse

Tallinna Ringkonnakohus jättis mullu muutmata Kruuda õigeks mõistmise valeandmete esitamises Tere AS-i maksete deklaratsioonides, kuid tunnistas ta süüdi käibedeklaratsioonides maksude maksmisest hoidumises.

Riigikohus otsustas teisipäeval ringkonnakohtu otsuse tühistada ja saata see uueks arutamiseks ringkonnakohtusse teises koosseisus.

Kruudat süüdistati selles, et tema kui Tere juhatuse liikme teadmisel, soovil ja huvides esitas raamatupidaja ja veel mitmed inimesed firma maksukohustuse vähendamiseks 2015. aasta eest valeandmeid, mille alusel jäi deklareerimata üle miljoni euro makseid. Ühtlasi süüdistati teda saneerimismenetluses teadlikult kohtule valeandmete esitamises.

Kaitsjad esitasid apellatsiooni riigikohtusse, kus taotlesid Kruuda kõikides süüdistustes õigeks mõistmist.

Riigikohtu kolleegium esitas hinnangu varasemate kohtuastmete otsuste kohta nii valeandmete esitamises kui Kruuda valevande andmises õigeksmõistmises ning saatis otsuse uuesti ringkonnakohtusse arutamiseks.

Riigikohus tõi seejuures välja, et nõustub – nagu ka maakohus – Kruuda kaitsjatega, et Kruudale esitatud süüdistus ei vasta selguse ja täpsuse nõudele.

Süüdistuses viidatakse seadusesätetele, millel pole seost Kruudale tehtud karistusõigusliku etteheitega maksuhaldurile valeandmete esitamises.

Riigikohtu hinnangul kasutatakse süüdistuses ka juriidilisi termineid vales tähenduses. Näiteks on mõistet "ettevõte" kasutatud ekslikult äriühingu kui "ettevõtja" sünonüümina.

Ühtlasi pole süüdistuses kirjeldatud sündmustik loogiliselt üles ehitatud ja teksti üksikud osad on omavahel seostamata.

"Seepärast on süüdistuse tekst originaalkujul võrdlemisi raskesti jälgitav. See, millise õigusliku tähenduse on prokuratuur ühele või teisele faktiväitele omistanud, selgub mõnikord alles n-ö tagantjärele ehk süüdistuse hilisemate osadega tutvudes. Süüdistus on kohati üle koormatud ebaoluliste detailidega, mis pigem raskendavad selle mõistmist, millist tegu prokuratuur O. Kruudale ette heidab," seisab riigikohtu otsuses.