Fotod: ERR-i juhikandidaadid astusid nõukogu ette

ERR-i juhiks pürgivad Tallinna ettevõtlusdirektor Mart Luik, Eesti kultuuriatašee Berliinis Merit Kopli ning senine juhatuse esimees Erik Roose. Nii Luik kui ka Roose toovad ERR-i järgmise viie aasta esimese prioriteedina välja uue maja ehituse.

"Me näeme, et jooksvad kulud kogu aeg vanas majas kasvavad ja muutub järjest kulukamaks üleval pidada vana kompleksi," ütles Luik.

"Kõige tähtsam on tegelikult meie uue telemaja ehituse alustamine. See on juba üle kolme aasta ettevalmistatud, nii et see on igal juhul kõige tähtsam, aga väga kulukas investeering," sõnas Roose.

Kopli paneks aga esimese prioriteedina paika ERR-i fookusteemad: kuhu panustada ning kuidas seda rahastada.

"Mulle tundub, et fookus peaks olema ikkagi ETV, Vikerraadio. Need on kõige tähtsamad ja need on tõesti A ja O," ütles ta.

Luik ja Kopli peavad oluliseks ERR-i läbipaistvuse suurendamist. Luige prioriteet oleks ka digitellimuste müügi käivitamine.

"Rahvusringhääling saaks arvestataval määral teenida juurde, minu hinnangul vähemalt kümme protsenti eelarvemahust omatulusid - voogedastusplatvorm Jupiter, kõrgema lisandväärtusega veebisisu ja ka sellised veebi mugavusteenused. See ei puuduta nüüd operatiivselt veebiuudiseid," selgitas Luik.

Kopli paneks rõhku ka ERR-i personalipoliitikale. "Et mõeldaks inimeste järelkasvule. Mõeldaks sellele, kuidas noori tuua, kuidas inimesed, kes ära lähevad, läheksid ära hea tundega. Kogu see personalipoliitika on minu jaoks väga tähtis," rääkis ta.

Roose toob lisaks uue maja ehitusele välja, et kindlasti tuleb tegeleda rahastuse küsimusega ning pidevateks kriisideks valmisolekuga.

"Karta on, et kõik need sündmused homme ei lõpe. Nii et tegelikult ma arvan, et me peame mõtlema organisatsioonina sellele, kuidas ikkagi selliste pidevate kriiside tingimustes paremini toime tulla. Ehk siis võib-olla ka püsiprogrammi arvelt tekitada võimalus, et selliseid vabu ressursse omada, mis annaks võimaluse paindlikult teha uusi ja olulisi asju. Täna lihtsalt, kui reserve pole, siis on keeruline," selgitas ta.

Kas ERR-i nõukogu valib uue juhi juba teisipäeval, selgub õhtu jooksul.