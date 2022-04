Fabergé uurija käis Pärnus kuulsate juveliiride elu uurimas

Kuna kuulsate Fabergé munade looja suguvõsa on pärit Prantsusmaalt, aga enne Peterburi elama asumist olid nad Pärnu elanikud, käis prantslasest Fabergé uurija Pärnus, et kuulsate juveliiride sellest eluperioodist ettekujutust saada.

Varem filminduses tegutsenud prantslane Emmanuel Ryz ja Pärnu Fabergé Seltsi juhatuse liige Tiina Ojaste vaatasid muuseumis Pärnu kullasseppade gildi aastaraamatut anno 1757 ja olid väga rõõmsad, kui sealt tõepoolest Fabergé nime leidsid, sest suguvõsa on varem kandnud ka Fabrieri või Favry nime. Peter Fabergé ja tema abikaasa poeg Gustav avas Peterburi kolides seal juveelitöökoja. Ja Gustavi poeg Carl oli see, kes perekonna juveliiriäri tsaariperekonnale valmistatud lihavõttemunadega maailmakuulsaks tegi.

"Ma tahtsin Pärnusse tulla juba ammu, sest ma teadsin, et Gustav Fabergé oli siin ja tema isa Peter oli tulnud Pärnusse ja hakanud siin tööle enne, kui nad läksid Peterburi. Ja muidugi oli normaalne tulla Pärnusse ja vaadata, kus nad elasid ja mida nad Pärnus tegid," rääkis Fabergé uurija Emmanuel Ryz.

"Seal oli kullassepa raamat, kes elasid Pärnus. Seal on palju dokumente, kui Fabergé nimi oli Fabier. Loodetavasti saame teada, mida nad tegid siin ja kas nad olid kullassepad ka enne, kui nende poeg Gustav," lisas Ryz.

"Eks kontaktid, et me siin tegutseme ja Pärnu Fabergé Selts üldse olemas on ja uurime Fabergéde perekonnalugu Pärnus, eks see on juba läinud rändama laia maailma. Nii leitakse meid üles, tullakse Pärnusse ja ka uuritakse, sest see pakub ikkagi üle maailma inimestele huvi," selgitas Tiina Ojaste.

Gustav Fabergé 200. sünniaastapäeval avati Pärnus tema mälestusmärk.