Epiidülevaade: nakatumiselt on Eesti koroonariski tase juba rohelises

Kõige enam haigestuvad praegu koroonasse viiekümnendates eluaastates inimesed, kõige suurem langus on nooremate inimeste hulgas, näitas terviseameti epiidülevaade.

Esmaspäeva seisuga on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 641,9 (nädal varem oli see 905,4). 14 nädala jooksul lisandus 3338 haigusjuhtu.

Eelmisel nädalal tehti 18 005 testi (1357 testi 100 000 elaniku kohta), testide arv võrreldes üle-eelmise nädalaga on vähenenud 22,2 protsendi võrra.

18,5 protsenti testidest osutusid positiivseks. Vanusrühmade järgi on kõige suurem positiivsete testide osakaal täiskasvanute seas, kõige suurem on see 50–54-aastaste hulgas.

Viimase 14 päeva haigestumus oli langustrendis kõikides maakondades. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.

Seitsme päeva keskmine nakatunute arv on 476,9. Kokku on nädalaga täheldatud ca 35,7 protsenti langust. Suurem langus on täheldatud nooremate inimeste seas. Nakatumise mõttes oleme juba jõudnud rohelisele tasemele.



Eelmisel nädalal nakatus 42 hoolekandeasutuse elanikku. Kaks elanikku hospitaliseeriti ning surmajuhtumeid oli üks – 89-aastane lõpetatud kuuriga ja lisadoosi saanud inimene.

Surmajuhtumitest pooled vaktsineeritud

Pandeemia algusest hospitaliseeritud isikute seas on surmaga lõppenud 13,2 protsenti juhtudest. 80,8 protsenti surmaga lõppenud juhtudest on olnud vanuses 70-aastased või vanemad. Keskmine vanus on 78,7 aastat. Mehi oli 1247 (49,4 protsenti) ja naisi 1279 (50,6 protsenti).

Sekveneerimise andmetel on omikroni tüve osakaal sada protsenti. SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees on paljudes Eesti piirkondades langenud mõõdukale

tasemele. 34 proovist vaid üks proov viitab väga laialdasele SARS-CoV-2 levikule, neli proovi viitavad viiruse laiemale levikule, 26 proovi mõõdukale levikule ja kolm madalale levikule. Tõus on täheldatud Haapsalus, Jõgeval, Jõhvi-Ahtmes, Raplas ja Kallastel.

Pandeemia algusest on terviseameti operatiivsete andmete alusel surmaga lõppenud 2526 haigusjuhtu ehk 0,44 protsenti Covid-19 juhtudest (seisuga 18.04.2022).

Eelmisel nädalal suri 22 inimest vanuses 54–95, keskmine vanus oli 82,7 aastat (langustrend võrreldes üle-eelmise nädalaga 24,1 protsenti), neist vaktsineerimata oli 13 inimest (59,1 protsenti). Vaktsineerimise kuur oli lõpetatud üheksal inimesel vanuses 78–95 aastat (40,9 protsenti). Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused või seisundid.