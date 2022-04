USA luurelennuk patrullis Mustal merel enne sõjalaeva Moskva uppumist

Ajalehe The Times teatel tegi USA sõjaväe luurelennuk samal päeval patrull-lennu Mustal merel, kui Ukraina raketid tabasid Venemaa sõjaväe lipulaeva Moskvat.

USA luurelennuk Boeing P8 Poseidon oli sel päeval Venemaa sõjalaevast umbes 160 kilomeetri kaugusel, teatas The Times.

P8 on USA armee üks kõige kaasaegsemaid luurelennukeid, mis suudab jälgida allveelaevade ja sõjalaevade liikumist. Lennuk maksab umbes 400 miljonit eurot. Sõjalennuk on varustatud võimsa APY-10 radariga.

Ekspertide hinnangul suudab P8 jälgida laevade liikumist umbes 350 kilomeetri kauguselt. See tähendab, et Moskva oli ka P8 radarite vaateväljas, hindas The Times.

USA P8 lendas 13. aprillil Sitsiilias asuvast USA õhuväebaasist välja Musta mere suunas. Esmakordselt tuvastati lennuk Vahemere kohal Kiievi aja järgi kell 13.32. P8 lendas üle Balkani ja Bulgaaria ja jõudis pärastlõunal Musta mere rannikule. Lennuki viimane registreeritud asukoht oli Rumeenias Valea Nucarilori linna kohal, umbes 20 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. See oli kell 15.27.

Järgmise kahe tunni ja 56 minuti jooksul oli P8 asukoht teadmata. Kell 18.23 ilmus lennuk välja Casimcea linna kohal Rumeenias. See on umbes 60 kilomeetri kaugusel viimasest registreeritud asukohast.

19 minutit hiljem kadus P8 uuesti radarilt ja ilmus 42 minutit tagasi radarile Rumeenia lõunaosas. Kell oli siis 19.24 ja lennuk suundus siis tagasi Sitsiiliasse.

Ekspertide sõnul lülitab P8 konfliktipiirkonda sisenedes oma transponderi välja.

Esimene teadaolev tabamus Moskva pihta saabus kell 20.42. Kell 22.31 andis Odessa kuberner ametliku kinnituse, et ukrainlased ründasid sõjalaeva.

USA kaitseminister Lloyd Austin tunnistas sel kuul, et USA edastas Donbassi piirkonnas Ukraina sõjaväele luureandmeid.

"Kooskõlas meie toetusega NATO idatiivale, oleme Rumeenia ranniku lähedal korraldanud mõningaid piiratud patrull-lende, " ütles üks kõrge USA kaitseametnik.

USA sõltumatu lennuandmete analüütik Amelia Smith ütles, et P8 kohalolek 13. aprillil Mustal merel oli veidi ebatavaline. Smithi sõnul lendas sel päeval Musta mere ranniku kohal veidi rohkem USA lennukeid kui tavaliselt.