Haapsalu turismifirmad ootavad suve optimistlikult

Haapsalu turismiettevõtjad on suve eel optimistlikud, sest tänavu ei tohiks piirangud suurüritusi segada. Erinevalt kuurorditurismist on kitsama sihtgrupiga loodusturismis kõrghooaeg juba käes.

Fra Mare Thalasso Spa juhatuse liige Maret Sukles ütles, et suvekuudel loodavad nad majutuses täituvuseks 80-85 protsenti. Välisturistidest on Suklese sõnul aktiivsemad lätlased ja soomlased, kuid sel suvel jääb valdvaks kliendiks ilmselt siseturist. Täpset prognoosi on suveks praegu keeruline teha.

"Eelbroneeringuid tehakse praegu ainult nädalavahetusteks ja eriti nendele nädalavahetustele, kus on suurüritused. Eestimaalane on väga kiire reageerija nii, et täna mõtlesin ja homme tulen," selgitas Sukles.

Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa muuseumid juhataja Anton Pärna sõnul loodetakse tõmbenumbrit mais Iloni Imedemaal avatavast Tove Janssoni muumide näitusest. Pärn avaldas lootust, et siseturistide kõrval jõuavad suvel muuseumidesse ka välismaalased.

"Väga loodan, et Läti ja Soome huvi jääb edasi. Vähemalt praegu on seda trendi tunnetada," ütles ta.

Loodusgiid Tarvo Valker on keskendunud Suurbritannia gruppidele, kellega veedab kõige enam aega Lääne-Eesti maakondades. Valker ütles, et Ukraina sõjaga seotud hirmudest hoolimata on tema teenindatud gruppide hulk olnud kevadel, mil on loodusturismi kõrgaeg, umbes 90 protsenti pandeemia-eelsest ajast. Samas on Valkeri rühmad olnud varasemaga võrreldes väiksemad.

Valkerile teeb praegu muret aga teadmatus, kui suureks kujuneb Eestis üldine hinnatõus, sest järgmise aasta loodusturismipaketid on tema sõnul vaja juba paika panna.

"Praegu edasimüüjatega töö ammu käib juba järgmise kevade nimel. Kas need etteantud hinnad tähendavad seda, et näiteks siinsed reisikorraldajad võib-olla kannavad kahjusid sellega, et nad grupi vastu võtavad, sest võtmeküsimus on see, kes suudab seda hinnatõusu kõige paremini ette prognoosida," selgitas Valker.