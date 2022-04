Ukraina sai läänest saadud abiga hävituslennukeid juurde

Ukraina on saanud oma õhuväe tugevdamiseks hävitajaid ja lennukiosi, teatas Pentagon teisipäeval, keeldudes täpsustamast lennukite arvu või päritolu.

Pentagoni kõneisik John Kirby ütles teisipäeval, et Ukraina hävituslennukite park on täna suurem kui see oli kaks nädalat tagasi, vahendasid France 24 ja Forbes.

Kirby sõnul tegi hävituslennukite pargi suurendamise võimalikuks lennukite ja lennukiosade tarnimine.

"Ütleksin lihtsalt, rääkimata sellest, mida teised riigid pakuvad, et nad on saanud täiendavaid platvorme ja osi, et nad saaksid oma lennukiparki suurendada" lausus Kirby.

Kirby sõnul saadeti Ukrainale ka teavet, kuidas seda tüüpi lennukeid remontida ja lendama saada.

Kirby ei täpsustanud, mis tüüpi hävitajatest on jutt, kuid andis mõista, et need on Venemaal toodetud.

Kiiev on palunud lääneriikidelt hävitajaid MiG-29, millega Ukraina piloodid juba lennata oskavad ja mida on mõnel Ida-Euroopa riigil.

Ukraina õhuväe sõnul ei ole nad lääneriikidelt uusi hävituslennukeid saanud. "USA valitsuse abiga sai Ukraina õhuvägi varuosi ja komponente relvajõudude lennukipargi taastamiseks ja remondiks, mis võimaldab kasutusele võtta rohkem tehnikat," teatas õhuvägi.

Ukraina presidendi nõunik Oleksi Arestovitš kommenteeris kolmapäeval hävitajatesse puutuvat veelgi. "Te olete täna kindlasti kuulnud lennukite saabumisest, aga spekulatsioonide ära hoidmiseks on targem lause sõnastada nii, et Ukraina õhujõudude lennukipark on täienenud," ütles Arestovitš.

Lääneriigid on varasemalt arutanud Ukrainale hävitajate tarnimist, ent sellest hoidunud, kartes, et see võib lääne vastasseisu Venemaaga eskaleerida.