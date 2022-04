Tallinna Radissoni hotellihoone omanik renoveeris hotelli 25 miljoni eest

1. maist avatav Radisson Collectioni kaubamärgi hotell vastab nüüd viiele tärnile. Renoveerimisprojekt algas juba 2019. aasta suvel ning töid tegi Fund Ehitus.

Vanast hoonest jäid alles ainult fassaad ja kandekonstruktsioonid.

"Kuna see hoone oli 20 aastat juba opereerimises olnud, oli meil ainuke lahendus see, et me jätame samaks fassaadi ja kandekonstruktsioonid. Kõik muu on uus, alates õhuvahetusest, energiasäästlikkusest, kõikidest sellistest väikestest asjadest, mida sa ei pane külastajana võib-olla kohe tähele, aga sa tunned, kui see on valesti," rääkis Eften Capitali juht Viljar Arakas.

Toahind tõuseb tema sõnul paarkümmend protsenti. "Kui räägime Covidi-eelsest ajast, siis me plaanisime, et ta tõuseb umbes 15 kuni 20 protsenti," sõnas Arakas.