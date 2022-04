Lähipäevil on kuni 15 kraadi sooja

Neljapäeva öö on enamasti selge taevaga. Puhub kirdetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +6 kraadini.

Hommik on selge ja sisemaal mõõduka kirdetuulega, rannikul on puhanguid 12 meetrit sekundis. Õhus on sooja 2 kuni 6 kraadi.

Päev on selge või vähese pilvisusega ja kuiv. Kirdetuulel on kiirust 5 kuni 10, puhanguid kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 10 kuni 15 kraadini, meretuulega rannikul jääb 5 kraadi piirile.

Öö vastu reedet on veel selge ja karge. Õhk jahtub mõnes kohas kraad alla 0. Päeval on pilvi enam. Õhusoe kerkib ikka 15 lähedale.

Laupäeval suureneb sajuhoogude võimalus ja seda eelkõige Lõuna-Eestis. Öö on 0 kraadi ümber või napilt plussis, päeval on sooja kraad-kolm üle 10 piiri.

Pühapäeval ja esmaspäeval on vihma laialdasemalt ja ilm on pisut jahedam.