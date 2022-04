USA andmeil viib Venemaa Ukrainasse taktikalisi pataljonigruppe juurde

Oluline 21. aprillil kell 19.20:

- Venemaa loobus väidetavalt Mariupolis asuva Azovstali tehase ründamisest;

- USA kaitseametniku sõnul viib Venemaa Ukrainasse juurde üha uusi taktikalisi pataljonigruppe;

- Ukraina presidendi sõnul kontrollivad Vene väed suuremat osa Mariupolist, kuid Ukraina väed on endiselt veel ühes linna osas;

- USA teatas uuest 800 miljoni dollarilisest sõjalisest abist ning keelustas Vene laevade sissesõidu oma sadamaisse;

- Vene armee tungis Luhanskis Rubižne kesklinna;

- Mõned Mariupolis lõksus olnud tsiviilisikud on saanud lahkuda, kuid evakuatsioonikoridorid ei toiminud taas;

- Ukraina on valmis pidama läbirääkimisi Mariupolis;

- Ukrainlastele anti täielik juurdepääs Elon Muski Starlinki Internetile;

- Saksamaa lõpetab Venemaa naftaimpordi järk-järgult aasta lõpuks.

USA kaitseametnik: Venemaa jätkab BTG-de juurde toomist Ukrainasse

USA kaitseametniku sõnul jätkab Venemaa oma Ukrainas olevate jõudude tugevdamist ning on alates kolmapäevast viinud sinna juurde kolm taktikalist pataljonigruppi (BTG).

USA allika sõnul on Ukrainas nüüd kokku 85 taktikalist pataljonigruppi. Viimase nädala jooksul on lisandunud neist 20.

Kaitseametnik ütles ajakirjanikele, et enamik gruppidest viiakse Ukraina idaossa Donbassi.

"Meie hinnangul lähevad enamik neist Donbassi piirkonda, kuid hoiatan, et me ei tea, me ei tea täpselt, mis üksus konkreetsel päeval kuskil asub, kuid niimoodi me hindame," sõnas ta.

USA annab veel sõjalist abi, keelustas Vene laevade pääsu oma sadamaisse

USA president Joe Biden ütles neljapäeval, et ta kiitis heaks täiendavalt 800 miljoni dollari ulatuses sõjalise abi andmise Ukrainale.

Uus abipakett sisaldab suurtükke, suures koguses laskemoona ja taktikalisi droone.

Biden ütles, et sõjas on praegu "kriitiline aken", kuna Venemaa on liikumas sõjas järgmisse faasi. "Me oleme praegu kriitilises ajaaknas, kus Vene väed on valmistumas sõja järgmiseks faasiks. USA ning meie partnerid ja liitlased liiguvad nii kiiresti kui võimalik, et jätkata Ukrainale enda kaitsmiseks vajaliku varustuse, vajalike jõudude andmist," rääkis Biden.

Alles eelmisel nädalal teatas USA oma eelmisest 800 miljoni dollarilisest abipaketist, mille hulka kuulusid suurtükisüsteemid, laskemoon, soomusmasinad ja mehitamata rannakaitsepaadid.

Koos neljapäevase abipaketiga on USA andnud Ukrainale Venemaa invasioonist alates üle kolme miljardi dollari.

USA keelab ka Venemaaga seotud laevade sisenemise USA sadamatesse. Bideni sõnul on see järjekordne tähtis samm, et takistada Venemaal rahvusvahelisest majandussüsteemist kasu saamist.

Zelenski: Vene väed kontrollivad suuremat osa Mariupolist

Venemaa liider Vladimir Putin kuulutas neljapäeval, et Venemaa vägede pingutused Mariupoli vallutamisel on olnud edukad ning õnnitles kaitseminister Sergei Šoigud Mariupoli vallutamise puhul.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval, et Venemaa kontrollib küll suuremat osa Mariupolist, aga Ukraina sõjaväelased on veel linna ühes osas.

Zelenski ütles ka, et Mariupolist ei saa lahkuda umbes 120 000 tsiviilelanikku.

Linnapea Vadõm Boitšenko ütles, et umbes 200 inimest ootavad jätkuvalt linnast evakueerimist, aga neljapäeva keskpäevaks ei olnud sadamalinna ühtki bussi saabunud.

Kolmapäeval suutis väike busside kolonn inimesi evakueerida, et viia nad Zaporižžjasse.

Boitšenko sõnul on võimatu täpselt öelda, kui palju tsiviilelanikke on Azovstali terasetehases. Tema sõnul on ebatõenäoline, et sealt neljapäeval kedagi evakueeritakse.

Vene väed vallutasid Rubižne kesklinna

Venemaa väed Ukrainas Luhanski oblastis vallutasid Rubižne kesklinna ja selle lähedal asuva Kreminna küla, vahendab CNN.

Videotes on näha märkimisväärset hävingut nii kesklinnas kui ka põhjapoolsetes rajoonides. Vene väed ja Venemaa toetatud separatistid näivad Rubižnes vabalt liikuvat.

Teisipäeval lükkas Luhanski piirkonna sõjaväeadministraator Sergi Haidai tagasi teated Rubižne langemise kohta, öeldes, et Venemaa ja Venemaa toetatud separatistlikud jõud kontrollivad ainult linnaosasid. Küll aga ütles ta CNN-ile, et 80 protsenti Luhanski oblastist on Venemaa kontrolli all.

Rubižne on osa väikelinnade ja külade klastrist, mis olid ukrainlaste käes, kuid asuvad Ida-Ukrainas kahe lahkulöönud venemeelse territooriumi lähedal.

Hispaania peaminister: Ukrainasse saadeti 200 tonni laskemoona ja sõjavarustust

Hispaania peaminister Pedro Sanchez tegi neljapäeval visiidi Kiievisse ja ütles, et Madrid on Ukrainasse saatnud 200 tonni sõjatehnikat ja laskemoona. Sancheze sõnul saatis Hispaania Ukrainasse ka raskeveokeid.

Sancheze sõnul väljus neljapäeval Hispaania sadamast mereväe laev. Laev sõidab Poola, kust varustus viiakse Ukrainasse.

Taani peaminister Mette Frederiksen lubas neljapäeval, et Kopenhaagen suurendab relvatarneid Ukrainasse 80 miljoni euro võrra.

Venemaa loobus Mariupolis asuva Azovstali tehase ründamisest

Venemaa president Vladimir Putin andis teles avaldatud kohtumisel sõjaväele korralduse tühistada plaanid tungida Azovstali tehasesse.

Putin kuulutas hoopis Venemaa vägede pingutused Mariupoli vallutamisel "edukaks". Putin õnnitles ka kaitseminister Sergei Šoigud Mariupoli vallutamise puhul.

"Mariupoli vabastamise ülesande täitmine on suur saavutus, õnnitlen teid," ütles Putin kohtumisel Šoiguga.

Azovstali terasetehases peavad vastu viimased Ukraina võitlejad. Tehases on väidetavalt umbes 2000 Ukraina sõdurit, vahendas The Guardian.

Šoigu sõnul asub tehases ulatuslik maa-alune punker.

Putin väitis, "et pole vaja ronida nendesse katakombidesse" ja andis seetõttu käsu tehas täielikult blokeerida.

Ukraina asepeaminister Irõna Vereštšuk kutsus neljapäeval Moskvat üles looma humanitaarkoridori, mis võimaldaks Azovstalist evakueerida tsiviilisikud ja haavatud sõdurid.

Vereštšuki sõnul on tehases 1000 tsiviilisikut ja 500 haavatud sõdurit.

USA presidendi Joe Bideni sõnul puuduvad tõendid, et Venemaa väed on Mariupoli täielikult vallutanud.

"On küsitav, kas Venemaa kontrollib Mariupolit. Seni pole tõendeid selle kohta, et Mariupol oleks täielikult langenud," ütles neljapäeva õhtul Biden.

Maailmapank ennustab 37-protsendilist toiduainete hinnatõusu

Venemaa invasioon Ukrainasse toob kaasa näljahäda, hoiatas

Maailmapanga president David Malpass lisades, et rekordiline toiduainete hinnatõus tõukab sadu miljoneid inimesi vaesusesse. "See on inimkatastroof, millest saab peagi poliitiline väljakutse valitsustele".

Maailmapanga hinnangul võivad toiduainete hinnad tõusta 37 protsenti.

Sarnaselt Covid-19 pandeemiaga tabab toidukriis Malpassi sõnul kõige rängemalt maailma vaesemaid inimesi, sest nad "söövad niigi vähem ja neil on vähem raha millegi muu jaoks, näiteks hariduseks".

Intervjuus BBC-le ütles Malpass, et ülemaailmsed toiduvarud on suured ja maailmas on piisavalt toitu kõigile, kuid toidu inimesteni jõudmiseks tuleb paika panna protsessid.

Kiiev: neljapäeval toimus Venemaa ja Ukraina vahel järjekordne vangide vahetus

Ukraina asepeaminister Irõna Vereštšuk ütles neljapäeval, et Ukraina ja Venemaa vahel toimus järjekordne vangide vahetus.

"Täna naaseb koju 19 inimest. Nende hulgas on 10 sõjaväelast ja üheksa tsiviilisikut. Seekord on vabanenute seas haavatuid ja see on väga oluline. Nad saavad nüüd täismahus taastusravi," ütles Vereštšuk.

Mõttekoda: Venemaa viimased edusammud Mariupolis on olnud marginaalsed

USA Sõjauuringute instituut teatas, et Venemaa saavutas kolmapäeval Ukraina invasiooniga väikese edu, kuid Venemaa jätkuv õhu- ja maapealne rünnak Mariupolile on olnud marginaalne.

Mõttekoja igapäevane luurehinnang näitas ka, et pealetungivad jõud olid osaliselt vallutanud kaks peamist rindelinna idas: Rubižne ja Popasna.

Instituut märkis, et suuri territoriaalseid läbimurdeid pole veel tehtud, kuid Vene väed jätkavad rünnakuid Harkivi ja Hersoni piirkondades.

Ukraina: Vene väed jätkavad Harkivi pommitamist

"Olukord on stressirohke. Öösel jätkasid Venemaa väed linna pommitamist. Kaks turgu on hävitatud, tuletõrjujad kustutavad seal praegu tulekahjusid. Üks elumaja sai otsetabamuse," ütles neljapäeval Harkivi linnapea Ihor Terehhov.

Terehhovi sõnul viibib praegu Harkivis umbes miljon inimest. Linnapea sõnul on pärast sõja puhkemist Harkivist lahkunud umbes 30 protsenti elanikkonnast.

Mariupoli evakuatsioonikoridor ei toiminud

Ukraina asepeaminister Irõna Vereštšuk ütles, et evakuatsioonikoridor ümberpiiratud Mariupoli linnast ei toiminud kolmapäeval plaanipäraselt, kuid lubas neljapäeval jõupingutusi jätkata.

"Kontrolli puudumise tõttu oma sõjaväe üle kohapeal ei suutnud okupandid tagada korralikku relvarahu. Samuti ei suutnud okupandid oma organiseerimatuse ja hooletuse tõttu tagada inimeste õigeaegset transporti sinna, kus kümned meie bussid ja kiirabiautod ootasid," ütles ta.

Mariupoli linnapea kutsus linna elanikke üles evakueeruma mööda koridori, mille Vereštšuk oli päeval välja kuulutanud, sealhulgas kolm kogunemispunkti.

Mariupolis ootavad inimesed bussi, et linnast lahkuda Autor/allikas: SCANPIX/Reuters/Alexander Ermochenko

Ukraina on valmis pidama läbirääkimisi tsiviilisikute ja sõdurite evakueerimise üle

Kaks Ukraina kõrget ametnikku on valmis suunduma ümberpiiratud Mariupolisse, et pidada läbirääkimisi linnas lõksus olevate sõdurite ja tsiviilisikute evakueerimise üle, ütles Ukraina Azovi rügemendi kapten Svjatoslav Palamar kolmapäeval oma videoavalduses.

Need kaks ametnikku on Ukraina läbirääkimisdelegatsiooni liige Davõd Arahhamija ning Ukraina presidendi nõunik ja pealäbirääkija Mõhhailo Podoljak.

"Jah. Ilma igasuguste tingimusteta. Oleme valmis pidama läbirääkimiste erivooru otse Mariupolis. Üks ühele. Kaks kahe vastu. Et päästa meie poisid, Azov, sõjaväelased, tsiviilisikud, lapsed, elavad ja haavatud. Kõik. Sest nad on meie omad. Sest nad on mu südames. Igavesti," säutsus Podoljak kolmapäeval.

Ukraina läbirääkijad on valmis pidama läbirääkimisi oma Venemaa vastaspoolte, presidendi abi Vladimir Medinski ja parlamendiliikme Leonid Slutskiga, kirjutab CNN.

Venemaa lõpetab Ukraina operatsiooni, kui NATO ähvardused lakkavad

Moskva sõjaline operatsioon lõpeb, kui NATO lõpetab Ukraina territooriumi kasutamise Venemaa ähvardamiseks, ütles Venemaa välisministeeriumi kõrge ametnik Aleksei Polištšuk Vene riiklikule uudisteagentuurile Tass.

"Sõjaline erioperatsioon lõpeb siis, kui selle ülesanded on täidetud. Nende hulgas on Donbassi rahumeelse elanikkonna kaitse, Ukraina demilitariseerimine ja denatsifitseerimine, samuti Ukraina territooriumilt Venemaale tulenevate ohtude likvideerimine seoses selle hõivamisega," ütles Polištšuk.

Ta ei andnud aga üksikasju selle kohta, kuidas NATO Venemaad Ukraina territooriumilt ähvardas.

Ametnik lisas, et operatsioon "töötas plaanipäraselt" ja "kõik selle eesmärgid saavutatakse".

Johnson: Putiniga suhtlemine on nagu krokodilliga läbirääkimine

Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson leiab, et arutelud Venemaaga sõja lõpetamiseks tõenäoliselt ebaõnnestuvad.

Johnson ütles, et Venemaa presidendi Putiniga suhtlemine on nagu läbirääkimine krokodilliga, kui tal on sinu jalg juba lõugade vahel.

Ühendkuningriigi peaministri sõnul sooviks Putin läbirääkimisi pidada vaid siis, kui ta on saavutanud Ukrainas tugeva positsiooni. Kuid ta hoiatas, et Venemaa juht võib seejärel alustada uut rünnakut pealinna Kiievi vastu.

Johnson märkis, et president Zelenski soovib näha Vene vägede väljasaatmist Ida-Ukrainast ja oletas, et Zelenski kaalub ka kõnelusi Krimmi üle.

Mitme riigi esindajad lahkusid G20 kohtumiselt Venemaaga

Mitme riigi rahandusministrid lahkusid kolmapäeval Washingtonis toimunud G20 suletud uste taga peetud istungilt, kui Venemaa delegaat alustas oma sõnavõttu.

Saalist lahkusid USA rahandusminister Janet Yellen, Kanada peaminister Justin Trudeau ning teised kohtumisel osalenud Euroopa ja lääne ametnikud.

Euroopa Ülemkogu president: "Pole sõnu", mis seletaksid, mida ma tunnen"

Euroopa Ülemkogu president Charles Michel ütles pärast kolmapäevast Ukraina-külastust, et tal pole pole sõnu selgitamaks, mida ta tunneb. Ta lisas, et Venemaad peab karistama Ukrainas toimuvate sündmuste eest.

"Pole sõnu, mis seletaksid, mida ma tunnen mitte Euroopa Ülemkogu eesistujana, vaid isana, inimesena. Need on julmused. Need on sõjakuriteod. Seda tuleb karistada. Nad peavad maksma selle eest, mida nad on teinud nii seal kui ka paljudes teistes linnades ja mujal Ukrainas," ütles Michel Kiievis pressikonverentsil.

Saksamaa lõpetab Venemaa naftaimpordi järk-järgult aasta lõpuks

Saksamaa lõpetab Venemaa naftaimpordi aasta lõpuks, ütles Saksamaa välisminister Annalena Baerbock kolmapäeval.

Naftaimport suveks väheneb poole võrra ja lõpetatakse täielikult ning aasta lõpuks on see null, lisas ta.

Riias toimunud pressikonverentsil Balti riikide välisministritega esinedes kordas Baerbock, et söe import lõpetatakse suve lõpuks.

Ta lisas, et gaasiimport lõpetatakse järk-järgult pikema aja jooksul.

Valge Maja lubab Ukrainale rohkem sõjalist abi

USA president Joe Biden ütles, et Ukraina sõjaväelaste vankumatu vastupanu on teda üllatanud. "Nad on karmimad ja uhkemad, kui ma arvasin," märkis ta kolmapäeval kohtumisel oma kõrgeimate kaitsenõunikega.

President Biden lisas, et ühtne, keskendunud ja energiline NATO on Venemaa liidrit Vladimir Putinit šokeerinud. "Relvi ja laskemoona voolab iga päev ning me näeme, kui olulised on meie liit ja partnerlussuhted kogu maailmas."

Valge Maja sõnul tuleb Ukrainale rohkem USA julgeolekuabi väga lühikese aja jooksul.

Pressisekretär Jen Psaki ütles CNN-ile, et Venemaa mandritevahelise ballistilise raketi katsetus ei muuda Valge Maja seisukohta Ukraina abistamisel, lubades, et USA jätkab nii sõjalise kui ka julgeolekuabi osutamist.

Ukraina hinnang Vene armee kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas:

- elavjõud umbes 21 000;

- tankid 829;

- jalaväe lahingumasinad 2118;

- lennukid 172;

- kopterid 151;

- õhutõrjesüsteemid 67;

- laevad / paadid 38

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ukrainlastele anti täielik juurdepääs Elon Muski Starlinki Internetile

Interneti leviala on Ukrainas suurenenud pärast seda, kui tsiviilisikutele anti sõjaseisukorra ajal täielik luba Starlinki internetiterminale kasutada.

Need pakuvad suhteliselt kiiret internetti, ühendudes madalal orbiidil satelliitidega.

Terminalid andis Ukrainale Elon Muski ettevõte SpaceX ja need on olnud kasulikud ka Ukraina sõjaväele. Ametnike sõnul on nüüdseks tühistatud ka tsiviilkasutuse piirangud.

Ukrainas on praegu umbes 10 000 sellist terminali.