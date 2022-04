Õiguskantsler: ukrainlannal töö otsida soovitanud politsei käitus valesti

Euroopa Liidu õiguse järgi antakse ajutine kaitse neile enne selle aasta 24. veebruari Ukrainas elanud Ukraina kodanikele, kes olid sunnitud Ukrainast põgenema sõja alguse päeval või pärast seda. Kuna naine jõudis Eestis juba kümme päeva varem, siis ajutist kaitset talle ei pakuta. Küll aga on tal - nagu kõigil enne sõja algust Eestis viibinud ukrainlastel - võimalik taotleda rahvusvahelist kaitset üldises korras.

Õiguskantslerile esitas avalduse naise järeltulija, kes palus hinnata, kas enne sõja algust Eestisse jõudnud põgenikele ajutise kaitse mitte andmine on diskrimineerimine. Ühtlasi kirjutas ta, et politsei- ja piirivalveameti (PPA) ametnikud soovitasid ta emal mitte taotleda rahvusvahelist kaitset, vaid töötada Eestis lühiajalise tööloaga.

Politsei oli emale selgitanud, et rahvusvahelise kaitse taotluse esitamist kohaldatakse tema suhtes mitmeid piiranguid: temalt võetakse ära pass, taotluse läbivaatamine võtab kuus kuud aega, taotleja peab elama majutuskeskuses ja ei tohi töötada. Samuti öeldi emale järeltulija väitel, et kui Ukrainas tingimused paranevad, siis võidakse taotleja elamisluba kehtetuks tunnistada ning talle kehtestatakse viieks aastaks Schengeni alale sissesõidukeeld.

Õiguskantsleri hinnangul pole tegemist diskrimineerimisega, kuid siiski olulise küsimusega, mis puudutab paljusid siin viibivaid ukrainlasi ja nende pereliikmeid.

Samuti leiab õiguskantsler, et kui PPA ametnikud soovitasid emal rahvusvahelist kaitset mitte taotleda ning põhjendasid seda piirangute kohaldamisega, siis oli ametnike selline tegevus vastuolus hea halduse tavaga. "Haldusmenetluse põhimõtete kohaselt on ametnikel selgitamiskohustus ning inimesi ei tohi mõjutada nii, et nad hoiduksid vajalikke taotlusi esitamast," kirjutas Madise.

PPA kinnitusel on amet nüüdseks oma praktikat muutnud ning Ukraina kodanike rahvusvahelise kaitse taotlused vaadatakse üldjuhul läbi nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul. Samuti ei ole põhjendatud kohaldada menetluse ajal inimese suhtes erinevaid piiranguid.