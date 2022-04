Valitsus keelas Putini režiimi toetavatele artistidele riiki sisenemise

"On olnud arutelu selle üle, mis puudutab artistide sissesõidukeeldu. Arutasime seda täna ka kabinetis. Sõjas on kõik must-valge, need artistid, kes on õigustanud Venemaa agressiooni Ukrainas, kes on toetanud Putini režiimi – nad ei ole Eestisse oodatud," ütles Kallas.

"Enamikul ettevõtjatel, ürituste korraldajatel, omavalitsustel on see moraalne või eetiline kompass ka paigas ja selliseid üritusi ei korraldata. Aga on siiski mõned üksikud, kes plaanivad selliseid üritusi," sõnas Kallas.

Peaministri sõnul andis valitsuskabinet siseministeeriumile suunise kehtestada sellistele artistidele kehtestada sissesõidukeelu. "Selline suunis valitsuskabinetis ka on. Kuna otsuste tegemine käib Eestis nii, et see pädevus on siseministeeriumil ja PPA-l, siis nemad saavad need otsused vastavalt oma pädevusele teha," ütles Kallas.

"Oluline on see, et alus on olemas ja kõigile läheb sõnumina välja see, et artistid, kes on agressiooni õigustanud, kes on Putinit toetanud, ei ole Eestisse oodatud ja teeme kõik sammud, et sellised inimesed Eestisse ei tuleks," sõnas peaminister.