Liiklusõnnetust saab nüüd vormistada ka mobiilis

Liikluskindlustuse fond (LKF) avas uue se veebiteenuse, mille abil saab vormistada liiklusõnnetusi mobiiltelefonis. Rakendus töötab veebilehel avarii.lkf.ee eesti, vene ja inglise keeles ning seda on võimalik kasutada kõikide kindlustusseltside klientidel.

LKF-i digitaalsete teenuste arendusjuhi Taavi Kiibus ütles, et paberil liiklusõnnetuse teate vormistamise võimalus jääb alles, kuid nüüd on olemas alternatiiv teatada avariist nutitelefonis.

"Rakendus edastab juhtumi andmed koos piltidega koheselt kindlustusandjatele, mis kiirendab juhtumi läbivaatamist ja hüvitamist. Kui aga liiklusõnnetuse asjaolud nõuavad politsei teavitamist või on inimene viga saanud, siis tuleb teavitada häirekeskust numbril 112," ütles Kiibus.

Kiibuse hinnangul võtab teate täitmine koos pildistamisega aega vaid 10-15 minutit. "Digiteade on intuitiivne, annab valikuvariandid ette ja isegi kogenematu kasutaja saab teate täitmisega hõlpsasti hakkama. Põhirõhk on sündmuskohal pildistamisel ja õnnetuse asjaolude fikseerimisel. Kui andmed on kinnitatud, siis saadetakse kahjuteade läbivaatamiseks enda valitud kindlustusseltsile," lausus ta.

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo ütles, et uus rakendus hoiab politseinike tööaega kokku. "Nii-öelda plekimõlkimiste lahendamised võtavad politseinikelt palju töötunde. Kui õnnetuses osalised saavad olukorra veebis ise fikseerida ja patrullpolitseinik ei pea sõitma sündmuskohale pastakat ja paberit viima, siis on see suur ajavõit," lausus Loigo.

LKF on liikluskindlustuse registri pidaja, liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja.

LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.