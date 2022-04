Meedia: Barack ja Michelle Obama lahkuvad Spotifyst

USA endine president ja tema abikaasa sõlmisid 2019. aastal Spotifyga lepingu ning on platvormile nüüd mitu aastat sisu tootnud. Bloombergi teatel on nad aga lepingu tingimuste pärast pettunud. Praegu saab nende taskuhäälingusaateid levitada ainult Spotifys, vahendas The Times.

Obamade firma Higher Ground Productions jätkab Spotifys tegutsemist ülejäänud aasta jooksul. Praegu peavad nad aga läbirääkimisi konkureerivate firmadega, sealhulgas Amazoniga.

Spotify on viimaste kuude jooksul langenud üha suurema vasakpoolsete aktivistide surve alla, kes väidavad, et platvormil levib valeinformatsioon.