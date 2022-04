Piirangute kadumine on e-toidupoodides ostmist vähendanud

Piirangute kadumine on e-toidupoodides ostuaktiivsust kahandanud, kuid mahud on stabiliseerunud pandeemiaeelse ajaga võrreldes oluliselt kõrgemal tasemel, ütlevad kaupmehed.

Koroonapandeemia alguses kaks aastat tagasi, kui piirangud olid kõige karmimad, panustasid kapmehed hoolega e-platvormide ja kojukande arendamisse. E-kaubandus kasvas mühinal ja kuigi toidukauplused jäid avatuks, oli igasuguste piirangute kontekstis lihtsam ka toidukraam koju tellida.

Nüüd kus ka viimasena püsinud maskikohustus on kadunud, pöörduvad klendid tagasi füüsilise poekülastuse juurde, tõdes Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson. "Kui võrdleme viimaseid nädalaid aasta esimeste kuudega, siis on kahanemine olnud suurusjärgus 10-15 protsenti," ütles ta ERR-ile.

Samas tuleb Andersoni sõnul meeles pidada, et koroonapandeemia alguses kasvasid e-poodide mahud kordi ning preagu liigutakse edasi covidi-eelse ajaga võrreldes oluliselt suuremate mahtudega.

Maxima kliente kojukandega teenindava Barbora kommunikatsioonispetsialist Anna Maria Naanuri ütles, et nemad olulist klientide vähenemist seoses viimaste piirangute kadumisega täheldanud ei ole.



"Täna on e-kaubandusest saanud mugavusteenus. Ma ei saa väita, et tellimuste arv oleks piirangute leevenemisest tingituna vähenenud," selgitas Naanuri. Tema sõnul saab klientide arvu kasvu või vähenemist seostada hoopis halva ilmaga



"Meie valdkonnas on tipp eelkõige sügis-talvine periood, kui kliendil on ebamugav poodides käia. Kehv ilm paneb kliente otsima mugavamaid ostulahendusi, ma ei seostaks seda piirangutega," lisas Naanuri.

Seda, et e-poodlemine on mugavusteenusena tulnud, et jääda, kinnitab ka Kristjan Anderson.

Äralangenud on juhuslikum ostjate osa. Need, kes on jäänud, on kliendid, kes läbi aastate on teenust kasutanud. Nii me näemegi, et e-poodide külastavus tellimuste arvu näol on langenud, kuid ostukorv on kasvus," ütles Anderson.

Prisma Peremarketi e-kaubanduse juht Sven-Erik Veimer ütles, et neil e-tellimuste arv oluliselt vähenenud ei ole, kuid muutunud on ostukorvi sisu.

"Näiteks kui eelmisel aastal oli piirangute aeg, siis meie ostukorvis moodustas suure osa ka tarbekaup - treeningvahendid, riided, kodukaubad ja muu. Selle võrra on ostukorvi keskmine hind langenud, kuid toidukaupu ostetakse jällegi samaväärselt," selgitas Veimer.