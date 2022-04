Shanghai võimud karmistavad võitlust COVID-iga

Koroonaviiruse uue lainega maadlevas Shanghais käivitati ülelinnaline testimine ja elanikke hoiatati, et kolmenädalane liikumispiirang eemaldatakse alles siis, kui viiruse levik on peatunud.

Shanghai valitsus teatas oma ametlikul WeChati kontol, et linna tabanud epideemia näitab positiivset trendi ja elu võib peagi normaliseeruda, kui inimesed peavad kinni rangetest reeglitest COVID-19 leviku pidurdamiseks.

Mõned Shanghai linnaosad karmistasid liikumispiiranguid. Neis linnaosades, kus aga levik on vähenenud ja näitajate järgi võiksid inimesed kodudest väljuda, piiranguid siiski ei leevendatud. See on tekitanud kohalikes viha ja pettumust, sest nad on pidanud nädalaid kodus püsima.

Shanghai sulges sisuliselt kõik oma 25 miljonit elanikku kodudesse aprilli algul, pärast seda kui nakatumiste arv hakkas hüppeliselt kasvama. Elanikele on see kaasa toonud sissetulekute vähenemise, raskused toidu hankimisel ja kehvad karantiinitingimused. Pahameel karmide piirangute pärast aina kasvab.

Terviseametnikud andsid inimestele lootust, öeldes, et kui levik on saadud kontrolli alla, saab naasta normaalse elu juurde, kuid linaametnikud olid märksa karmimad, märkides, et omikroni tüve on raske kõrvaldada.

Neljapäeva hilisõhtul teatas Shanghai üheksast uuest tegevusest, mille seas on kogu linna testimine alates reedest, karantiinikeskustesse üleviimise kiirendamine, inimeste liikumise minimeerimine ja reeglite järgmise tagamine.

Hiinas teatati neljapäeval 15 698 uuest asümptomaatilisest koroonaviiruse juhtumist, sümptomaatiliste uute juhtumite arv oli 1931. Mõlemad näitajad on väiksemad kui kolmapäeval.

Võimude teatel suri 11 koroonaviirusega nakatunut ning viimase viie päeva jooksul 36 inimest. Kaheldakse aga, kas need näitajad vastavad tõele, sest paljude elanike sõnul on nende pereliikmed pärast viirusega nakatumist surnud, kuid nad pole kajastunud ametlikus statistikas.

Ettevõtted hakkavad end linnas taasavama, kuigi peavad tegutsema nn suletud süsteemis, mis tähendab kohapeal elamist, igapäevast testimist ja ranget desinfitseerimist.

Peking avaldas eelmisel nädalal nimekirja 666 Shanghais asuvast ettevõttest, kes peavad saama tegutsemist jätkata. Siiski hoiatavad majandusteadlased ja tööstusorganisatsioonid, et tehased seisavad silmitsi kaubaveo kättesaadavuse vähenemisega, katkenud tarneahelate ja tööjõupuudusega ning täielikust tootmise taastamisest on nad veel kaugel.