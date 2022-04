Riigiasutused koostavad sügiseks suurt koroonaplaani

Valitsust nõustav teadusnõukoda on viimased paar nädalat tegelenud analüüsimisega, mis ja kuidas võib sügisel juhtuda ning koostamas "strateegilist struktuuri" riigi sügisesele plaanile, ütles teadusnõukoja juht Toivo Maimets.

Maimets märkis, et kõik suuremad rahvusvahelised terviseorganisatsioonid ja Euroopa Liidu riigid on seisukohal, et koroonaviirus ei kao kuhugi ning sel sügisel on oodata järgmist lainet.

Mullu hakkas Eestis nakatumine ja haiglaravi vajadus peale kevadise laine taandumist taas kerkima juba augustis. Maimetsa sõnul on praegu keeruline prognoosida, millal uus laine Eestisse jõuab, kuid loodetavasti on mõni kuu aega selleks valmistumiseks.

Kaasprofessor Margus Varjak märkis, et kui põhjapoolkeral on praegu koroonaviirus pigem taandumas, siis lõunapoolkeral on käes aeg, mil nakatumine hakkab kasvama ning kuivõrd seal, eriti Aafrikas, on vaktsineerimise tase madalam, tuleb tähelepanelikult jälgida võimalike uute tüvede teket. Mäletatavasti pärineb agressiivselt leviv omikron Lõuna-Aafrika vabariigist.

PERH-i infektsioonitalituse juhataja doktor Mait Altmets ütles, et haiglate teadmised ja oskused vajadusel kiiresti voodikohti juurde tekitada on sel sügisel kindlasti paremad kui varem, kui murekohaks jääb tööjõu nappus.

"Meil on puudu hooldajaid ja õdesid. Püüame rakendada sõjapõgenikke tööle nii palju kui võimalik, praegu ongi erinevad meditsiiniasutused inimesi koolitamas. Proovime rohkem rakendada praktikante ja tudengeid," ütles Altmets.

Altmetsa sõnul saab praegu kasutada Euroopa taasterahastust raha, et luua Eestis Covidi haigete jaoks 150 lisapalatit. Esimesed palatid on selle raha eest juba loodud, lisas ta.

Altmets märkis ka, et peale maskikohustuse kadumist on kasvanud grippi haigestumine. Tema hinnangul võiks viiruhooaegadel saada maskide kandmine normiks.

Maimets ütles, et sügisel peab arvestama, et võrreldes eelmise kahe sügisega, mil koroonasse nakatumine kasvas ja piirangud uuesti kehtestati, on ühiskond piirangutest ja ka vaktsineerimisest "tõeliselt tüdinud" ning see võib põhjustada raskusi Covidi levimise vastu võitlemisel.