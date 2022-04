Prantsusmaa väljastas Carlos Ghosni kohta rahvusvahelise vahistamismääruse

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel andis Prantsusmaa prokuratuur välja rahvusvahelise vahistamismääruse Carlos Ghosni kohta. Ghosni on autofirma Renault-Nissani endine juht ja teda süüdistatakse pettuses.

"Prokurör andis välja viis rahvusvahelist vahistamismäärust Ghosni ning Omaani sõidukite turustaja Suhail Bahwan Automobiles praeguste omanike kohta," ütles Nanterre'i prokuratuur ajalehele The Wall Street Journal.

Prokuratuur väidab, et Ghosni suunas Omaani autode turustaja kaudu miljoneid dollareid Renault' rahalisi vahendeid isiklikuks kasutamiseks. Ghosni ostis väidetavalt selle käigus ka suure jahi.

Prantsuse, Liibanoni ja Brasiilia kodakondsusega 67-aastane Ghosn vahistati finantsrikkumiste kahtlusega 2018. aastal Jaapanis.

Pärast kautsjoni vastu vabastamist põgenes Ghosn 2019. aasta lõpus Jaapanist. Ta põgenes Liibanoni.

Pärast põgenemist Ghosni tervitas Prantsusmaa juurdlust, väites, et usub Prantsuse kohtusüsteemi. Ghosni pressiesindaja keeldus nüüd aga vahistamismäärust kommenteerimast.

Prantsusmaa vahistamismäärus ei muuda Ghosni isiklikku olukorda. Liibanon ei anna oma kodanikke välja.

Ghosnile lähedased inimesed ei välista, et endine autofirma juht läheb millalgi Prantsusmaale kohtu ette. See võib aga tähendada seda, et ta peab olema pikemat aega eemal oma naisest. Jaapani prokurörid andsid välja vahistamismääruse Carole Ghosni kohta.

Carole Ghosni pole Prantsusmaa kodanik ja ta võidakse Jaapanile välja anda. Carlos Ghosnit ei saa Prantsusmaalt Jaapanile välja anda, kuna Prantsusmaa reeglina oma kodanikke välja ei anna, teatas The Wall Street Journal.