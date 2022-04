Tallinna Soojuse juhiks sai Kalle Klandorf

Klandorf valiti ametisse avalikul konkursil, kus osales 36 kandidaati, teatas Tallinna linnavalitsus. Eelmine juht Rainer Vakra siirdus aasta algusest riigi keskkonnaametit juhtima.

Tallinna Soojuse nõukogu liige Jevgeni Ossinovski ütles Klandorfi valimist kommenteerides, et lähemate aastate kõige olulisem eesmärk on leida toimiv lahendus linna ja Utilitase vahel, et Tallinna kaugküttevõrku edasi arendada.

Tallinna Soojuse leping Utilitasega kehtib 2031. aasta lõpuni, kuid kaugküttevõrgu arendamise jaoks vajalikud investeeringud on märksa pikema tasuvusajaga. "Juba praegu pärsib investeerimiskindluse küsimus kaugküttevõrgu arengut. Koostöös linnavalitsusega peab Tallinna Soojus võimalikult kiiresti välja töötama uue korraldusliku mudeli," rääkis Ossinovski.

Ossinovski sõnul pidas nõukogu Klandorfi suurimaks eeliseks just tema pikaajalist kogemust linnavalitsuses ja ettevõtte nõukogus, mis loovat head eeldused nimetatud küsimuse tulemuslikuks lahendamiseks.

Klandorf nimetas oma eesmärgina uute, fossiilivabade tootmisvõimsuste loomist, et vähendada maagaasi osakaalu. Eesmärk on saavutada Tallinna kaugküttevõrkude süsinikneutraalsus hiljemalt aastaks 2030.

Kalle Klandorf on aastatel 2018-2022 olnud Tallinna Soojuse nõukogu esimees. Linna kommunikatsiooniteenistuse teatel taandas ta ennast selle nõukogu koosoleku juhtimisest, kus valiti juhatuse esimees. Kuna Klandorf osutus valituks Tallinna Soojuse juhatuse liikmeks, siis tema volitused nõukogu liikmena lõpevad 31. mail.

Klandorf oli aastatel 2011-2021 Tallinna abilinnapea, enne seda aastatel 2005-2011 linnaosavanem. 1991-2005 töötas Kalle Klandorf Eesti eriteenistuses ja politseis.

Tallinna Soojuse juhatuse liikme valikukomisjoni kuulus linnakantsler Kairi Vaher, Tallinna Soojuse juhatuse liige Enn Tonka, linna personalidirektor Vilve Raik, AS Utilitas Tallinn nõukogu esimees Priidu Nõmm ja väliseksperdina keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.

Tallinna Soojus on linnale kuuluv ettevõte, mille mullune käive oli 3,15 miljonit eurot, majandusaasta kasum oli 2,24 miljonit eurot. Alates 2001. aastast on AS Tallinna Soojuse varad renditud AS-ile Utilitas Tallinn, kes tagab Tallinnas asuva kaugküttevõrgu toimimise, uuendamise ja kaasaegsete lahenduste arendamise. AS Tallinna Soojuse ülesandeks on jälgida lepingujärgsete kohustuste täitmist ning koostöös ekspertidega töötada välja linna kaugkütte arengukava.