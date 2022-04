Zelenski: Ukraina ründamine oli alles algus

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas, et sissetung Ukrainasse on alles algus ja Moskva ei plaani peale Ukraina ründamist vaid sellega piirduda.

Oluline 23. aprillil kell 8.40:

- Briti luure teatel tähendab Azovstali blokeerimine, et Putin tahab koondada vastupanu ühte kohta ja vabastada vägesid mujal sõdimiseks;

- Mariupoli võimude sõnul pole Azovstali tehase pommitamine lõppenud;

- ÜRO andmeil on Ukrainast põgenenud üle viie miljoni inimese, neist üle poole Poolasse;

- Manhuši massihauas võib olla kuni 9000 Mariupoli elanikku;

- ÜRO juht kohtub Putini ja Zelenskiga;

- Vene kindral: Lõuna-Ukraina vallutamine annaks ligipääsu Transnistriale;

- Mariupolis jätkuvad rasked lahingud.

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel jätkab Venemaa püüdlusi Donetski ja Luhanski oblastite täielikuks vallutamiseks ja okupeeritud Krimmiga maismaaühenduse loomiseks.

Vene vägede tegevus on praegu keskendunud Slobožanski ja Donetski suundadele, kus Venemaa grupeerib vägesid ümber. Volõõnia ja Polesje suundadel tugevdavad Valgevene väed piiri Ukrainaga.

Peastaap hoiatas, et Venemaa võib korraldada Ukraina-Venemaa piiril provotseerivaid rünnakuid, milles süüdistab Ukrainat.

Venemaa keskendub okupeeritud alade hoidmisele ja taktilise positsiooni parandamisele ning ründab Ukraina vägesid, et liikuda edasi Mõkolajivi suunal.

Butšas sõjakuritegusid toime pannud väed on liikunud Izjumi piirkonda ja on kandnud kaotusi.

Luhanski oblastis on Venemaa keskendunud peamiselt Sjevjerodonetski suunale, rünnates intensiivselt Ukraina vägesid lootuses liikuda Slovjanski linna rünnakule.

Mariupolis jätkavad Vene väed Azovstali terasetehase blokaadi ja korraldavad õhurünnakuid. Okupeeritud linna saabus ka Vene inseneride rühm Mariupoli sadama demineerimiseks.

Viimase ööpäevaga on Ukraina väed peastaabi teatel Donetsli ja Luhanski oblastis tagasi löönud kaheksa Vene vägede rünnakut, hävitanud üheksa vaenalse tanki, 18 soomukit, kolm suurtükisüsteemi ja 13 sõidukit.

Mariupolis jätkuvad rasked lahingud

Suurbritannia kaitseministeeriumi teatel jätkuvad Mariupolis rasked lahingud, kuigi Venemaa on väitnud, et on linna vallutanud.

Viimase 24 tunni jooksul pole Vene väed rünnakus edusamme teinud, kuna Ukraina vastulöögid nurjavad Vene vägede katsed.

Jätkuv Ukraina vägede vastupanu Mariupolis aeglustab Venemaa püüdlusi saavutada kontrolli Donbassi piirkonna üle.

Zelenski: meie olime esimesed, kes tuleb järgmisena?

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas, et sissetung Ukrainasse on alles algus ja Moskva plaanib peale Ukraina rünnata veel riike, vahendas Reuters. Zelenski kommentaar järgnes Vene kindrali jutule, et riik soovib võtta Lõuna-Ukraina, et tagada ligipääs Transnistriale.

"Kõik riigid, mis nagu meie usuvad elu võitu üle surma, peavad võitlema koos meiega. Nad peavad meid aitama, sest me oleme järjekorras esimesed. Ja kes tuleb järgmisena?" küsis Zelenski reede hilisõhtul videopöördumises.

"Väidetavalt rikutakse Moldovas vene keele rääkijate õigusi. Ausalt öeldes, territoorium, kus Venemaa peaks vene keele kõnelejate õiguste eest hoolitsema on Venemaa ise - kus ei ole sõnavabadust, valikuvabadust, kus ei ole õigust eriervamuseks. Kus õitseb vaesus ja inimelu on väärtusetu," ütles Zelenski.

Vene kindral: Lõuna-Ukraina annaks Venemaale ligipääsu Transnistriale

Venemaa kesksõjaväeringkonna ülema kohusetäitja kindralmajor Rustam Minnekajev ütles reedel, et Venemaa plaanib sissetungi teises etapis võtta täieliku kontrolli Donbassi ja Lõuna-Ukraina üle ja rajada maismaasilla Krimmi ja Donbassi vahele, vahendas Reuters.

Venemaa uudisteagentuuride teatel ütles Minnekajev, et kontroll Lõuna-Ukrainas annaks Venemaale ligipääsu Transnistriale, kust Kiiev kardab uusi rünnakuid.

Minnekajev märkis, et ka Transnistrias "surutakse alla venekeelset kogukonda".

Moldova välisminister teatas, et kutsus välja Vene suursaadiku, et väljendada nende väljaütlemiste osas sügavat muret.

WHO: sõjas on toimunud 162 rünnakut tervishoiule

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on alates Vene agressiooni algusest Ukrainas tuvastanud vähemalt 162 rünnakut tervishoiule.

"Rünnakud tervishoiuteenustele rikuvad rahvusvahelist õigust ja ohustavad elusid. Tervishoiutöötajad, haiglad ja kiirabiautod ei peaks KUNAGI olema sihtmärgid," teatas WHO.

Alates 24. veebruarist toimunud rünnakutes on saanud vigastada 52 ja hukkunud 73 inimest. Rünnakute alla on jäänud haiglad, transport, meditsiinipersonal, patsiendid, varustus ja meditsiinilaod.

ÜRO juht kohtub Moskvas Putiniga

ÜRO peasekretär Antonio Guterres kohtub järgmise nädala teisipäeval Moskvas Venemaa liidri Vladimir Putiniga.

ÜRO pressiesindaja Eri Kaneko ütles, et Guterres loodab Putiniga rääkida sellest, mida saaks teha Ukrainas rahu toomiseks. Lisaks on Guterresil kavas töökohtumine ja lõuna Venemaa välisministri Sergei Lavroviga.

Guterres kohtub neljapäeval ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, samuti välisminister Dmõtro Kulebaga, et arutada humanitaarabi Ukrainale.

Manhuši massihauas võib olla kuni 9000 Mariupoli elanikku

Maxari avaldatud värsked satelliidifotod näitavad Vene vägede okupeeritud Manhuši alevi juures massihauda, mis tõendab Ukraina ametnike hinnangul venelaste sõjakuritegusid.

Manhuš asub Mariupolist 20 kilomeetri kaugusel läänes. Linnavolikogu hinnangul võib Manhuši olla maetud 3000–9000 Mariupoli elanikku, vahendas Kyiv Independent. Volikogu teatel täitsid venelased haudu igal aprillikuu päeval ning neil on infot, et inimesi maeti kihiti. Need väited ei ole kinnitust leidnud.

Washington Post kirjutab, et fotodelt on näha mitu rida haudu neljas sektsioonis, igaühe pikkuseks umbes 85 meetrit. Maxari hinnangul on uued hauad tekkinud millalgi 23. ja 26. märtsi vahel ning olemasoleva kalmistu juures on nüüd üle 200 matmispaiga.

Ukraina ametnike hinnangul on Mariupolis sissetungi algusest alates surma saanud 20 000 tsiviilelanikku. Uus matmispiirkond paistab nende sõnul olevat märkimisväärselt suurem kui see, mis avastati Kiievi eeslinnast Butšast.

Briti luure: Putin tahab viia Azovstali juurest sõjaväelasi mujale sõdima

Briti luure hindab, et Venemaa presidendi Vladimir Putini otsus lõpetada Azovstali terasetehase ründamine ning jätkata selle blokaadi, tähendab ilmselt vajadust koondada vastupanu ühte kohta ning vabastada Vene väed mujal Ida-Ukrainas sõdimiseks.

"Venemaa täielik rünnak tehasele tähendaks ilmselt märkimisväärselt kahjusid Vene vägedele, mis vähendaks veelgi nende üleüldist lahinguvõimekust," seisab Briti kaitseministeeriumi teates.

Ida-Donbassis jätkuvad intensiivne pommitamine ja sõdimine. Venemaa plaan on seal piirkonnas edeneda teiste seas Krasnõi Lõmani, Barvinkove, Lõmani ja Popasna suunal, märgivad britid.

Hoolimata Venemaa uuest fookusest on nad endiselt hädas juba kantud kaotuste pärast. Vägede taastamiseks on saadetud kasutuskõlbmatu sõjatehnika parandamiseks tagasi Venemaale, teatas Briti kaitseministeerium.