Saksamaal avaldasid sajad venelased meelt Putini vastu

Meeleavaldajate sõnul toimub Venemaal totaalne ajupesu, mida näitab seegi, et kõik Venemaal elavad sugulased on nendega suhtlemise katkestanud, süüdistades neid sõja ja Venemaa kuritegude kohta valetamises.

Meeleavaldajate sõnul ei ole neil tagasi Venemaale asja enne, kui Putin on võimult kadunud. Protestijad nõudsid ka Vene gaasi- ja naftaimpordi lõpetamist.

Valeria Tšerõšk, kes avaldas meelt Düsseldorfis, ütles, et ta ei usu, et tal enam Venemaale minna lubatakse. "Seda siis minu sotsiaalvõrgustike tõttu, minu tegevuse tõttu Instagramis, ma olen üsna aktiivne. Ma väljendan oma arvamust vabalt ja seal ma ütlen, mida ma sellest sõjast arvan ja tunnen. Selliste seisukohtadega sind enam Venemaale ei lubata, aga ma ei karda," sõnas ta.

Dmitri Popov, meeleavaldaja Düsseldorfis, ei toeta Putinit. "Mul isiklikult on Ukrainas palju sõpru ja nemad istuvad nüüd pommide all. Kuidas ma saan seda toetada? Meil on palju peresid, kus ema on Ukrainast, isa Venemaalt. Ma ei suuda aru saada, miks seal on sõda," ütles Popov.

Aleksei Novikovi isa on katkestanud kõik kontaktid tema onuga, sest tema on ka sõjaväes teeninud ja on sõja poolt. "Minu vanemad on selle vastu ja ainus võimalus on inimestega mitte rääkida. Rääkimisest pole kasu. Ma püüdsin vaielda, aga inimesed on lihtsalt pimestatud. Muidugi on Vene propaganda nii tugev, et sealsed inimesed usuvad ainult sealset ajakirjandust," ütles Novikov.